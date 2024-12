Stockage solaire Made in France : Sirea présent à EnerGaïa avec ses batteries recyclées et pilotables

Face au développement massif du stockage, Sirea, industriel français ayant fêté ses 30 ans cette année, présentera une nouvelle version de son “PSS” (Programmable Storage System) au salon EnerGaïa les 11 et 12 décembre à Montpellier, après avoir dévoilé sa première version sur le salon en 2023.

Ce BESS nouvelle génération représente la solution de stockage piloté par excellence. La gamme PSS de Sirea propose des solutions en shelter sécurisé avec des capacités allant de 40 kWh à 1,4 MWh et couvre des puissances de 20 à 550 kW.

Sirea présent sur trois conférences

“Notre gamme PSS apporte une réponse concrète aux défis de la transition énergétique : elle propose un stockage pilotable et repose sur des batteries recyclées. En plus d’être conçu et fabriqué dans notre usine à Castres, notre BESS répond aux critères de durabilité et de sécurité de nos clients tout en leur offrant des solutions avancées de pilotage : effacement, recharge en heures creuses, lissage des appels de puissance et même le secours en cas de coupure de réseau. Le PSS est un vrai atout dans la stratégie énergétique de nos clients !” assure David Grand, responsable communication de Sirea. Cette année, Sirea interviendra sur trois conférences le temps du salon : la première aura lieu mercredi 11 décembre à 15h30 et abordera le sujet : “EnR & stockage : enjeu crucial de la transition énergétique. Quelles avancées ?”. Le lendemain, Thomas Rech animera à 10h00 sur le pavillon DERBI la conférence “A chaque besoin, son système de stockage et de pilotage”. Cette deuxième journée se poursuivra avec l’intervention de notre ingénieure R&D Camille Birou à 14h00 sur le thème : “Comment accélérer le couplage photovoltaïque et e-mobilité”. Elle y partagera notamment le retour d’expérience sur le projet I-REVE, financé en partie par l’ADEME, pour lequel Sirea a développé un système de stockage piloté innovant sur batteries recyclées avec la société Retrofleet et le laboratoire Laplace.

« Optimiser la synergie entre le photovoltaïque et l’électro-mobilité »

“Lorsqu’on sait que les véhicules électriques passent environ 95 % de leur temps à l’arrêt, ils offrent de réelles opportunités pour absorber la production d’énergie renouvelable. La recharge programmée intelligemment permet de grandement optimiser la synergie entre le photovoltaïque et l’électro-mobilité. Nos premières expérimentations avec I-REVE démontrent l’intérêt de cette approche pour mieux intégrer les énergies renouvelables dans le réseau électrique. Nous avons vraiment hâte de vous faire part de ce que nous avons conçu pour relever les défis du couplage PV-IRVE.“, souligne Camille Birou.

En cette fin 2024, la PME tarnaise aura déployé 5 MWh supplémentaires, portant son parc de batteries installées à 18 MWh, dont 60% avec batteries recyclées. Sirea exposera dans le hall B2 sur le stand D68 (pavillon DERBI), et présentera les dernières fonctions de pilotage de son shelter PSS qui sera exposé sur son stand.