EDF power solutions lance un financement participatif pour la centrale photovoltaÃ¯que de Cosne-sur-Loire, dans la NiÃ¨vre

EDF power solutions annonce lâ€™ouverture dâ€™un financement participatif, via Lendosphere, dÃ©diÃ© Ã la centrale photovoltaÃ¯que de Cosne-sur-Loire dans la NiÃ¨vre. Dâ€™un montant de 1Â 637Â 500 euros, la collecte est rÃ©servÃ©e aux habitants du dÃ©partement d’implantation, la NiÃ¨vre, et aux dÃ©partements limitrophes : CÃ´te-d’Or, Yonne, Loiret, Cher, Allier et SaÃ´ne-et-Loire.

La centrale photovoltaÃ¯que de Cosne-sur-Loire est implantÃ©e sur 28 hectares, au sein de lâ€™aÃ©rodrome de Cosne-Cours-sur-Loire. DÃ©veloppÃ© en Ã©troite concertation avec les Ã©lus locaux et les gestionnaires de lâ€™aÃ©rodrome, le projet a Ã©tÃ© conÃ§u dans le respect des servitudes aÃ©ronautiques afin de garantir la sÃ©curitÃ© des pilotes. Majoritairement implantÃ©e sur des terrains communaux, la centrale photovoltaÃ¯que gÃ©nÃ¨re des retombÃ©es Ã©conomiques locales, notamment Ã travers les loyers et taxes versÃ©s Ã la commune et Ã la CommunautÃ© de communes CÅ“ur de Loire. Dâ€™une puissance totale installÃ©e dâ€™environ 37 MWc, la centrale photovoltaÃ¯que de Cosne-sur-Loire se compose de plus de 64 000 panneaux. Elle produira lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique moyenne dâ€™environ 11 500 personnes soit plus de 45 % de la population de la CommunautÃ© de Communes CÅ“ur de Loire. La mise en service de la centrale a eu lieu en septembre 2025.

Le financement participatif chez EDF power solutions

Depuis 2015, 5Â 000 investisseurs privÃ©s ont pu participer dans la construction dâ€™installations renouvelables Ã hauteur de 10 millions dâ€™euros sur 60 collectes en France.Â Ouvert principalement aux riverains vivant Ã proximitÃ© des projets solaires, Ã©oliens terrestres et en mer, le financement participatif initiÃ© par le groupe EDF constitue un levier significatif afin de rÃ©pondre Ã la demande grandissante des particuliers de pouvoir sâ€™investir dans la transition Ã©nergÃ©tique de leur territoire tout en bÃ©nÃ©ficiant de retombÃ©es Ã©conomiques. Pour Marine Cartalas, Cheffe de projets chez EDF power solutions : Â« Nous sommes trÃ¨s heureux de pouvoir proposer aux habitants du territoire d’investir dans la centrale photovoltaÃ¯que de Cosne-sur-Loire. Ce projet est lâ€™aboutissement dâ€™une collaboration Ã©troite entre la commune de Cosne-sur-Loire, son aÃ©rodrome, les acteurs du territoire et EDF power solutions pour dÃ©velopper des projets au plus proche des attentes de chacun. Il marque la volontÃ© de la commune de sâ€™engager dans les Ã©nergies renouvelables. Cette centrale sâ€™inscrit pleinement dans les ambitions de transition Ã©nergÃ©tique du territoireÂ Â».