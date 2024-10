Le Groupe VALOREM lance un financement participatif pour son activitÃ© toitures et ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques

Avec un objectif initial de 1,5 M€, pouvant être porté à 5 M€, cette campagne de financement participatif en prêt rémunéré est dédiée à l’accompagnement de l’activité des toitures et ombrières phovoltaïques du Groupe VALOREM. L’opération est portée par OPTAREL, filiale détenue à 100 % par le Groupe VALOREM et ses fondateurs, et spécialisée dans les solutions solaires intégrées pour toitures et ombrières. Elle contribuera à couvrir les fonds propres pour deux portefeuilles de projets totalisant 46 toitures photovoltaïques d’une puissance cumulée de 14,1 MWc, majoritairement situées sur des hangars agricoles. La production annuelle de ces projets s’élèvera au total à 15,7 GWh, soit la consommation électrique de 3 444 foyers. Cette levée de fonds est ouverte à tous. La participation au financement de ces projets est accessible en ligne aux éco-épargnants, à partir de 100 €.

« Toute l’équipe de la filiale du Groupe VALOREM dédiée aux toitures et ombrières photovoltaïques se mobilise afin de répondre aux enjeux de souveraineté énergétique. Les projets que nous développons apportent une solution opérationnelle aux agriculteurs comme aux industriels et tertiaires, et leur permettent d’œuvrer pour la transition énergétique. C’est par la multiplication d’initiatives concrètes, telles que nos futurs projets et cette campagne de financement participatif, que nous pourrons continuer d’allier performances environnementales, sociétales et économiques » analyse pour Mariane Thavaud, Directrice d’OPTAREL.

Avec 20 ans d’expertise, OPTAREL, filiale détenue à 100 % par le Groupe VALOREM et ses fondateurs, propose une gamme complète de services allant des études de faisabilité à la gestion des installations. Grâce à ses 21 collaborateurs, l’entreprise certifiée AQPV (Alliance Qualité Photovoltaïque) a déjà réalisé 20 MWc de projets, principalement dans le grand quart sud-ouest. OPTAREL contribue à la transition énergétique en offrant des solutions solaires durables et personnalisées, réduisant les coûts énergétiques et l’empreinte carbone de ses clients.