La solution d’isolation Panotoit Tekfi 2 dâ€™Isover, une opportunitÃ© technique pour les bÃ¢timents durables

Dans un contexte de forte croissance du marché des toitures photovoltaïques, Isover propose la solution Panotoit Tekfi 2 : un panneau isolant en laine de roche de classe de compressibilité C et validé par Avis Technique ou ATEx auprès des tenants de systèmes photovoltaïques tels Dome Solar, EPC Solaire et Soprasolar.

Nouveaux besoins et évolutions réglementaires ont redessiné la conception des bâtiments. Aux performances thermiques et acoustiques s’ajoutent la performance environnementale et énergétique ainsi que la maîtrise des coûts d’exploitation. Avec Panotoit Tekfi 2, Isover répond ainsi aux besoins d’un marché en pleine expansion, dont le potentiel représente plus de 10 millions de m² en France pour les toitures équipées de TAN. Panotoit Tekfi 2 est dédié aux toitures terrasses inaccessibles nécessitant un entretien technique fréquent des équipements. Ce panneau isolant en laine de roche, mono densité, non revêtu, bénéficie de la classe de compressibilité C, un classement obligatoire pour les toitures équipées d’équipements lourds nécessitant un entretien fréquent.

Il est qualifié pour recevoir les systèmes d’intégration photovoltaïques validés par Avis Technique (AT) ou Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) auprès des fabricants :

• Dome Solar du groupe KINGSPAN-BACACIER (avec les systèmes Roof-Solar),

• EPC Solaire du groupe FACE (avec les systèmes Sunscape iNovaPV),

• Soprasolar du groupe SOPREMA (avec les systèmes Soprasolar® Fix Evo).

Sa conception en laine de roche est insensible aux conditions météorologiques, il bénéficie d’une excellente tenue dans le temps, une parfaite stabilité dimensionnelle et un bon comportement à l’eau (non hydrophile, inerte et imputrescible). Outre ses performances thermiques, acoustiques et mécaniques, Panotoit Tekfi 2 offre une sécurité incendie optimale Euroclasse A1 (incombustible), pour assurer la sécurité des personnes et des bâtiments, notamment en Établissement Recevant du Public (ERP).