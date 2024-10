Faradae reçoit le prix “Coup de cœur Innovation Business Model” du Booster des ENR&R lors du SIBCA 2024

L’entreprise Faradae, spécialiste du financement et de l’exploitation de centrales photovoltaïques en autoconsommation, a été mise à l’honneur lors du Salon de l’Immobilier Bas Carbone (SIBCA), qui s’est tenu du 7 au 9 octobre dernier au Grand Palais. L’entreprise a reçu le prix “Coup de Cœur Innovation Business Model”, décerné par le Booster des Énergies Renouvelables et de Récupération (ENR&R). Cette distinction souligne l’engagement de Faradae en faveur de solutions innovantes et durables pour la transition énergétique. Une reconnaissance pour un modèle économique novateur !

Le Booster des ENR&R est une initiative collaborative réunissant des maîtres d’ouvrage issus des secteurs public et privé, sous la coordination de A4MT et en partenariat avec des acteurs majeurs comme l’Institut Français pour la performance du bâtiment (IFPEB) et l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID). Son but est de favoriser l’essor des énergies renouvelables et de récupération au sein des bâtiments et ensembles immobiliers. L’initiative accompagne ses membres dans leurs projets en partageant des retours d’expérience, en cartographiant les acteurs et solutions disponibles, et en développant des outils d’analyse adaptés. Dans ce cadre, Faradae a soumis sa candidature pour être intégrée dans le Cahier d’Inspiration du Booster des ENR&R. Après un vote du jury portant sur les solutions innovantes dans la catégorie “Coup de Cœur”, Faradae a été primée pour son Innovation Business Model.

Une opportunité pour la transition énergétique

Faradae a été distinguée pour sa capacité à offrir une solution d’autonomie énergétique complète, permettant à ses clients de profiter de l’autoconsommation photovoltaïque optimisée et à un tarif avantageux.

Ce modèle intègre le financement et le développement de la centrale, la gestion de la maintenance et l’exploitation, assurant ainsi une solution durable et accessible sur le long terme. Ce prix représente une formidable opportunité pour Faradae de renforcer sa visibilité auprès des principaux acteurs du marché de l’immobilier et de l’énergie, déjà engagés dans leur transition énergétique tout en cherchant à progresser davantage. Il ouvre également la voie à des collaborations avec des entreprises innovantes souhaitant favoriser ce changement.

« Faire rayonner ces réalisations auprès de nos clients »

Lors de la conférence intitulée “Innover pour sortir des fossiles d’ici 2040”, qui s’est tenue le mardi 8 octobre dans le cadre du SIBCA, Thomas Lawson, fondateur de Faradae, a reçu le prix et présenté l’innovation de l’entreprise. Cet événement a mis en lumière les enjeux réglementaires ainsi que les solutions innovantes destinées à assurer la transition énergétique. Comme l’a souligné Thomas Lawson, « en faisant partie des entreprises inspirantes pour accélérer l’usage des ENR&R au service de la transition énergétique, nous avons pu mettre en avant notre modèle et ses solutions concrètes auprès des membres du Booster. Nous espérons ainsi impulser plus de projets exemplaires et faire rayonner ces réalisations auprès de nos clients et prospects. Cette reconnaissance est un gage de crédibilité et d’intérêt pour nos solutions, démontrant la pertinence de notre offre. »