EnerGaÃ¯a 2025 : le Forum confirme sa montÃ©e en puissance, entre intelligence collective et innovation

Pour sa 19Ã¨me Ã©dition, le Forum EnerGaÃ¯a, organisÃ© les 10 et 11 dÃ©cembre 2025 au Parc des Expositions de Montpellier, a une nouvelle fois confirmÃ© sa place de rendez-vous professionnel majeur des Ã©nergies renouvelables. VÃ©ritable baromÃ¨tre national de la filiÃ¨re, le Forum sâ€™impose plus que jamais comme lâ€™Ã©vÃ©nement fÃ©dÃ©rateur de fin dâ€™annÃ©e. La participation de 22 500 professionnels sur deux jours tÃ©moigne de lâ€™intÃ©rÃªt croissant pour la transition Ã©nergÃ©tique.

Avec plus de 560 exposants, 22 500 participants, 120 tables rondes, confÃ©rences et pitchs exposants, lâ€™ouverture de 2 halls supplÃ©mentaires (7 au total), lâ€™Ã©dition 2025 illustre la montÃ©e en puissance continue du Forum EnerGaÃ¯a. En rÃ©unissant lâ€™ensemble des acteurs publics et privÃ©s de lâ€™Ã©cosystÃ¨me des EnR, le salon permet aux dÃ©veloppeurs et dÃ©cideurs de partager leurs expÃ©riences, dâ€™identifier des solutions concrÃ¨tes et dâ€™avancer sur des rÃ©ponses opÃ©rationnelles, transversales et adaptÃ©es aux enjeux du terrain.

Â«Â Câ€™est par la science et le progrÃ¨s que nous pouvons rÃ©pondre aux dÃ©fis actuelsÂ Â»

PrÃ©sente pour inaugurer lâ€™Ã©dition 2025, Carole Delga a rÃ©affirmÃ© lâ€™ambition forte de la RÃ©gion Occitanie : devenir la premiÃ¨re rÃ©gion dâ€™Europe Ã Ã©nergie positive dâ€™ici 2050. Cet objectif implique de tripler la production dâ€™Ã©nergies renouvelables, de rÃ©duire de moitiÃ© la consommation Ã©nergÃ©tique par habitant et dâ€™assurer une couverture Ã 100 % des besoins grÃ¢ce Ã une production locale et dÃ©carbonÃ©e. La prÃ©sidente de RÃ©gion a rappelÃ© quâ€™il ne sâ€™agit pas seulement dâ€™une trajectoire technologique, mais dâ€™un vÃ©ritable projet de sociÃ©tÃ© : Â« Nous devons Ãªtre toutes et tous mobilisÃ©s pour cette transition absolument indispensable. Câ€™est par la science et le progrÃ¨s que nous pouvons rÃ©pondre aux dÃ©fis actuels et bÃ¢tir un nouveau modÃ¨le de dÃ©veloppement : une production durable, une croissance durable et un meilleur partage de la richesse crÃ©Ã©e. Â» Fil rouge de cette Ã©dition : lâ€™acceptabilitÃ© des projets EnR dans les territoires, un sujet particuliÃ¨rement stratÃ©gique Ã lâ€™approche des Ã©lections municipales de 2026. Cette thÃ©matique a structurÃ© la plÃ©niÃ¨re dâ€™ouverture et nourri lâ€™ensemble des tables rondes, rappelant lâ€™importance du dialogue local et de la co-construction pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique.

Les laurÃ©ats de la seconde Ã©dition des TrophÃ©es de lâ€™innovation EnerGaÃ¯a

Les TrophÃ©es de lâ€™innovation EnerGaÃ¯a ont Ã©tÃ© reconduits en 2025 pour mettre Ã lâ€™honneur les nouveautÃ©s et avancÃ©es techniques en rÃ©ponse aux grands enjeux de la transition Ã©nergÃ©tique. Cinq Prix ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©s :

â€¢ Prix International : HÃ©liorec pour W3001, systÃ¨me flottant solaire adaptÃ© aux zones cÃ´tiÃ¨res, conÃ§u pour rÃ©sister Ã de fortes vagues et vents violents.

â€¢ Prix DÃ©ployabilitÃ© : Celsius Energy pour sa technologie brevetÃ©e de sondes gÃ©othermiques inclinÃ©es, rendant la gÃ©oÃ©nergie accessible en milieu urbain comme rural.

â€¢ Prix Ã‰cosystÃ¨me : Valorem pour le codÃ©veloppement du tout premier parc Ã©olien citoyen de Charente-Maritime, Ã Andilly-les-Marais, aux cÃ´tÃ©s de la commune de COOPEC Aunis Atlantique et TERRA ENERGIES.

â€¢ Prix CircularitÃ© : Voltec Solar pour Tarka Diamant, un verre solaire trempÃ© sans antimoine, conÃ§u pour les modules photovoltaÃ¯ques exposÃ©s Ã la grÃªle sÃ©vÃ¨re.

â€¢ La RÃ©gion Occitanie, porteur du Forum EnerGaÃ¯a, a Ã©galement dÃ©cernÃ© un Â« Prix Coup de Coeur Â» Ã SNEF pour le concept Boat to Grid dÃ©veloppÃ© conjointement avec Littoral Ã‰nergies PartagÃ©es. Le projet vise Ã transformer les ports de plaisance en hubs Ã©nergÃ©tiques.

Une mobilisation renforcÃ©e contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique

Pour la deuxiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive, le Forum EnerGaÃ¯a a accueilli le Grand Challenge Solidaire, organisÃ© avec Ã‰nergie Solidaire Occitanie et soutenu par la RÃ©gion Occitanie. Cette collecte de dons, destinÃ©e Ã financer des projets associatifs de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique, a battu un nouveau record plus de 100 000 â‚¬ de promesses de dons, dÃ©passant largement les 82Â 300 â‚¬ rÃ©unis en 2024.

En trois ans, le programme Ã‰nergie Solidaire Occitanie a dÃ©jÃ permis de mobiliser 400 000 â‚¬, dâ€™accompagner 11 associations et dâ€™aider plus de 400 mÃ©nages en situation de prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique. Une action essentielle alors quâ€™un FranÃ§ais sur cinq est concernÃ© et que plus de 15 % des mÃ©nages en Occitanie sont touchÃ©s. Cette Ã©dition 2025 a Ã©galement Ã©tÃ© lâ€™occasion de dÃ©voiler les trois laurÃ©ats de lâ€™appel Ã manifestation dâ€™intÃ©rÃªt :

â€¢ Quatorze : expÃ©rimentation dâ€™habitats intercalaires rÃ©novÃ©s avec des matÃ©riaux biosourcÃ©s et en rÃ©emploi, pour offrir un hÃ©bergement digne aux familles en attente de logement pÃ©renne.

â€¢ BÃ¢tir Vivant : projet RÃ©nova-Terre dâ€™auto-rÃ©novation Ã©nergÃ©tique biosourcÃ©e grÃ¢ce Ã des chantiers solidaires, complÃ©tÃ© par la crÃ©ation dâ€™habitats partagÃ©s pour lutter contre lâ€™isolement des personnes Ã¢gÃ©es.

â€¢ Gefosat : projet Â« Yes she can Â» pour renforcer lâ€™autonomisation des femmes en leur permettant dâ€™effectuer des rÃ©parations ou des petits travaux dâ€™Ã©conomie dâ€™Ã©nergie/dâ€™eau dans leur logement.

Avec le Grand Challenge Solidaire et lâ€™engagement renouvelÃ© de la RÃ©gion, le Forum EnerGaÃ¯a confirme sa volontÃ© de faire avancer la transition Ã©nergÃ©tique en mobilisant lâ€™ensemble de la filiÃ¨re autour dâ€™un objectif commun.