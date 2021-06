Le groupe Sunâ€™R nomme CÃ©cile Magherini en tant que Directrice de sa filiale Sunâ€™Agri

Le groupe Sun’R annonce la nomination de Cécile Magherini en qualité de Directrice Générale Déléguée de Sun’Agri à compter de juin 2021. Forte de plus de vingt ans d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables, Cécile Magherini accompagnera Sun’Agri dans l’accélération du développement de l’agrivoltaïsme en France. Une recrue de talent pour une filière d’avenir !

Diplômée de CentraleSupélec en 1998, Cécile Magherini a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur raccordement ENR chez EDF, avant de rejoindre Compagnie Nationale du Rhône (CNR) en 2002 où elle effectuera la majorité de sa carrière. Elle intègre CNR en tant que Chef de Projet ENR, puis devient Responsable Ingénierie Electrique en 2005. En 2009, elle est promue Responsable Exploitation, en charge de la coordination des 19 barrages du Rhône et du management d’une équipe de 10 ingénieurs et techniciens. En 2012, elle prend la responsabilité de la Direction Régionale de CNR couvrant 100 km de Rhône entre Lyon et Tain, avec 200 collaborateurs, 4 centrales hydroélectriques et 4 écluses. Elle est par la suite nommée Directrice des Nouvelles Energies en 2016, où elle pilote la stratégie de développement de la CNR, doublant son parc éolien, photovoltaïque et petite hydraulique et lui permettant ainsi de disposer de 1000 MW en complément des barrages du Rhône. Elle prend en parallèle la présidence exécutive de VENSOLAIR, filiale de CNR.

Sun’Agri, un nouveau challenge

Après plus de 20 années d’expériences dans des postes à hautes responsabilités dans le secteur des ENR, Cécile Magherini prend donc la direction de Sun’Agri, pionnier et leader mondial de l’agrivoltaïsme, une technologie de pointe permettant aux agriculteurs de répondre au défi des changements climatiques en plaçant au-dessus des cultures agricoles des persiennes photovoltaïques pilotées pour répondre aux besoins des plantes et les protéger en cas de phénomène climatique extrême. Elle rejoint une entreprise en plein essor. Après près de 10 ans de R&D, Sun’Agri a inauguré en 2018 à Tresserre (66) le tout premier démonstrateur agrivoltaïque dynamique mondial (4,5 ha). Lors des deux derniers appels d’offres « solaire photovoltaïque innovant », la Commission de Régulation de l’Energie a retenu 37 projets utilisant la technologie de Sun’Agri. En parallèle, Sun’Agri a développé des partenariats avec ENGIE GREEN et Boralex et a mis en place l’initiative Cultivons Demain ! pour mobiliser d’ici 2025 1 milliard d’euros en faveur de l’agrivoltaïsme.

« Je crois fermement en notre modèle “

Cécile Magherini aura pour mission de participer à l’objectif du groupe de multiplier par cinq son chiffre d’affaires sur cinq ans à travers ses trois filiales, dont Sun’Agri, en déployant notamment d’ici 2025 les solutions agrivoltaïques sur 2 000 hectares de terres agricoles menacées par le changement climatique. Cécile Magherini devra mettre en œuvre la stratégie de Sun’Agri, manager ses 30 collaborateurs, organiser et gérer la filiale, assurer les relations institutionnelles en lien avec son président, piloter le programme de développement R&D, accélérer la présence internationale de Sun’Agri, ainsi que veiller à la complémentarité et à la synergie des différentes sociétés du groupe Sun’R. « Mettre mon expérience et mes compétences au sein d’un projet qui fait sens, dans un monde en transition est vraiment enthousiasmant. Le tout au sein d’une équipe dynamique, engagée, avec un savoir-faire incroyable. Je crois fermement en notre modèle, nos valeurs, j’ai envie de porter nos convictions pour que notre solution se développe encore plus ! », déclare Cécile Magherini, nouvelle directrice de Sun’Agri.