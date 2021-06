Emploi : le PÃ´le de compÃ©titivitÃ© DERBI recrute sur Toulouse un CDI temps plein

Le Pôle de compétitivité DERBI (Développement des Energies Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie), labellisé par l’Etat, structure à forte notoriété d’appui au développement de projets et des entreprises innovantes du secteur de la transition énergétique, recherche un(e) chargé(e) de projets pour développer son antenne Toulousaine. Sa mission : le(a) chargé(e) de projet est un(e) ambassadeur(rice) du pôle et un facilitateur. Il délivre une expertise à forte valeur ajouté auprès de son écosystème constitué d’entreprises et de laboratoires de R&D d’excellence localisés sur le territoire de l’ex-Région Midi Pyrénées. Sa mission principale consiste à identifier les projets des entreprises adhérentes du pôle ou présentes sur les filières de la transition énergétique et les accompagner jusqu’à l’obtention de financements publics (BPI France, ADEME, PIA4, France Relance, dispositifs régionaux, Horizon Europe, etc .). Intégré(e) sein d’une structure à culture interne de type « start-up », sa performance sera mesurée par des indicateurs liés à la fidélisation des adhérents, au nombre de projets financés, et à l’expansion du réseau du pôle sur le territoire. Le profil :

Bac+5, idéalement ingénieur + Master en gestion/financement d’entreprise ou management de l’innovation

Bonne maîtrise des financements publics et privés de l’innovation, des plans de relance, et des financements européens

Une connaissance des technologies et des marchés des filières des réseaux d’énergie intelligents, du stockage d’énergie, de production d’EnR, ou de la filière hydrogène constituent une compétence clef.

Trois ans minimum d’expérience de la fonction sont requis et indispensables, le poste est non ouvert aux débutants. Entrée en fonction immédiate.