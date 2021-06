SOG SOLAR accompagne Nantes MÃ©tropole dans la stratÃ©gie de solarisation de son patrimoine avec lâ€™aide de lâ€™outil Gyrosun Scan

Un contexte réglementaire de plus en plus incitatif, la maîtrise de ses dépenses énergétiques, et un engagement concret en faveur d’une énergie décarbonée et durable sont autant de leviers pouvant amener une entreprise ou une collectivité à équiper son patrimoine immobilier et foncier d’installations photovoltaïques. Mais il est parfois complexe pour ces décideurs d’identifier le potentiel solaire de leurs sites, pour opérer des choix techniques et financiers pertinents. Cabinet d’ingénierie et de conseil en énergie solaire, SOG SOLAR met à leur service son expertise et un outil logiciel conçu et développé en interne : Gyrosun Scan, un outil d’aide à la décision efficace et précis !

SOG SOLAR a développé Gyrosun Scan pour déterminer efficacement le potentiel solaire d’un patrimoine multisite en 3 étapes. Tout commence par l’étude de gisement. A partir de cartographies satellites et d’images aériennes, Gyrosun Scan permet de simuler l’implantation de panneaux solaires directement sur les toitures, ombrières, parkings et terrains disponibles. Il est directement connecté aux bases de données d’irradiation, et calcule automatiquement le productible. Un ingénieur-conseil vient compléter cette première analyse visuelle avec un calepinage. Cette approche combinant humain et technologie apporte de la rapidité, un site étant traité en quelques minutes, et un niveau de précision supérieur aux différents cadastres solaires.

Un coefficient de faisabilité technique

Le gestionnaire de patrimoine renseigne ensuite directement dans l’outil Gyrosun Scan des informations complémentaires (nature et matériau de la couverture, implantation, etc). Un coefficient de faisabilité appelé « PV ready » calcule alors la probabilité de pouvoir solariser la toiture : plus il est élevé, plus cette probabilité est importante. Ce coefficient est une innovation SOG SOLAR, et permet de limiter l’incertitude sur le gisement des surfaces réellement utilisables. Les sites solarisables sont enfin hiérarchisés en fonction de leur pertinence énergétique et économique : le propriétaire peut ainsi identifier les projets prioritaires dans son patrimoine. SOG SOLAR apporte son conseil sur les différents modèles de valorisation de l’énergie produite (vente totale, vente de surplus, autoconsommation collective), de financement et de valorisation (en propre ou en tiers investissement), en les illustrant avec des cas d’usage. Le client bénéficie alors d’une vision claire de sa feuille de route, incluant les principaux indicateurs de faisabilité technique, énergétique et économique.

Le potentiel de 400 bâtiments de Nantes Métropole analysé en deux semaines

La méthodologie appuyée par l’outil Gyrosun Scan a été déployée sur plusieurs projets, dont certains à l’international, en entreprise et en collectivité, telle que Nantes Métropole (qui réunit la ville de Nantes et la métropole). Après une première collaboration réussie avec SOG SOLAR sur l’étude et la maîtrise d’œuvre de 10 projets, Nantes Métropole a souhaité mener une réflexion plus globale sur l’ensemble de son patrimoine, pour hiérarchiser ses projets, bâtir un plan et avancer progressivement. Ceci pour s’inscrire dans l’objectif fixé par la loi de transition énergétique de produire de façon renouvelable 40% d’électricité à horizon 2030. Mais par où commencer pour analyser un patrimoine bâti de 1,6 million de m² ?

Pour répondre à cet enjeu, le service BATI (Bâtiment, Architecture, Travaux, Ingénierie) a réitéré sa confiance à SOG SOLAR en 2020 : 400 sites ont été sélectionnés, et SOG SOLAR a pu les analyser avec Gyrosun Scan en deux semaines. Une étude de faisabilité approfondie sera menée sur les sites identifiés comme les plus pertinents, et les premières installations prévues dans ce plan verront le jour en 2022. Claire Bernard de Courville, responsable du service BATI de Nantes Métropole : « L’accompagnement de SOG SOLAR nous a permis de définir de manière rapide, exhaustive et efficace une sélection des meilleurs gisements parmi 400 bâtiments éligibles au photovoltaïque. Nous avons pu ensuite croiser cette sélection avec les critères de priorisation qui nous importent, à savoir la simplicité d’installation et la compatibilité avec les programmes de travaux de nos bâtiments, afin d’élaborer un scénario optimisé sur 4 à 6 ans. Le regard expert de SOG SOLAR nous a éclairés sur les possibilités qui s’offrent à nous, car la technologie et le contexte réglementaire évoluent très vite. »

Des « one shot » à la massification

Clément Brossard, fondateur et PDG de SOG SOLAR : « L’initiative de Nantes Métropole illustre bien le changement d’échelle que les entreprises et les collectivités sont en train d’opérer, et comment SOG SOLAR s’y est adapté. Il y a quelques années, nous étions principalement sollicités pour accompagner des projets « one shot ». Aujourd’hui, la tendance est à la massification. Nous avons donc développé des outils et fait évoluer nos prestations de conseil, pour planifier des programmes de solarisation de patrimoine comportant jusqu’à plusieurs centaines de sites et des cas d’usages variés. Le tout, en optimisant la précision et la qualité de l’aide à la décision, mais aussi les délais et les ressources nécessaires. » De nouvelles fonctionnalités innovantes et un partenariat stratégique viendront prochainement enrichir la valeur ajoutée de Gyrosun Scan.