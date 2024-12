Le Groupe Solstyce reconnu comme pionnier de la transition durable par lâ€™Institut Choiseul

Le 10 décembre dernier, l’Institut Choiseul a publié la 5ème édition de son Classement Conquérants 2024. Pour l’occasion, 200 entreprises de taille intermédiaire sont nommées lauréats, pour leur rôle central dans la transformation économique de la France. Parmi 40 lauréats, le Groupe Solstyce obtient le prix de « Pionnier de la transition durable » pour l’engagement quotidien de ses 350 collaboratrices et collaborateurs en faveur de la transition énergétique des entreprises et territoires français. Une récompense méritée !

Le Choiseul Conquérants, une étude menée par l’Institut Choiseul, recense 200 entreprises dynamiques en pleine expansion sur leur marché. Positionnées entre les start-ups émergentes et les grandes entreprises du CAC 40, ces entreprises de taille intermédiaire se distinguent par leur innovation et leur rôle clé dans la croissance économique. Elles renforcent les savoir-faire industriels, soutiennent des filières entières et jouent un rôle essentiel dans la réindustrialisation des territoires. Elles incarnent ainsi l’excellence française et contribuent à la résilience économique du pays.

Le Groupe Solstyce salué par l’Institut Choiseul pour son engagement durable

Pour établir ce classement unique, l’Institut Choiseul a mobilisé des experts et analysé des centaines d’entreprises, en veillant à équilibrer les secteurs et à représenter toutes les régions de France métropolitaine. Ces entreprises, véritables fleurons économiques et sociaux, participent à une dynamique d’excellence et d’innovation durable. Une distinction qui résonne pour le Groupe Solstyce et souligne son engagement au développement économique de notre pays en innovant constamment et en participant activement à la transition énergétique.

Le Groupe Solstyce : 5 marques, 5 expertises au service de la transition énergétique partout en France

Le groupe Solstyce est un acteur majeur de la transition énergétique française. Fondé avec la vision d’accompagner les entreprises et les collectivités vers un avenir plus durable, il se distingue par ses 5 expertises à travers cinq filiales : Solstyce (énergie solaire photovoltaïque), Pink Strategy (performance environnementale), Novengo (investissements), Mobilize Power Solutions France (mobilité électrique) et Enerpur étanchéité (travaux de toiture). Implanté sur le territoire national avec 10 agences régionales, le Groupe Solstyce s’appuie sur une équipe de 350 experts animés par une ambition commune : déployer des solutions énergétiques durables et performantes sur le territoire national. Grâce à une approche intégrant innovation, fiabilité et proximité, il se positionne comme un leader de la transition énergétique et contribue activement à construire un avenir énergétique résilient et performant.

Pour 2025, le Groupe Solstyce poursuit son expansion avec ambition

L’expert de la transition énergétique souhaite amplifier son impact positif sur l’économie, en actionnant plusieurs leviers :

Accélérer le développement de SMART Energy System, la solution de pilotage des flux et du stockage de l’énergie « made by Solstyce » pour permettre aux entreprises d’atteindre l’autonomie énergétique et de répondre aux enjeux environnementaux toujours plus importants auxquelles elles sont soumises. Un exemple : le coût du kWh étant par instant proche de 0€ en journée, SMART Energy System permet le stockage d’énergie de jour, l’optimisation des approvisionnements de nuit, et le lissage des coûts de la consommation globale d’un site.

Aider les entreprises à réduire les îlots de chaleur sur leurs surfaces artificialisées d’ici 2026, date de mise en application de la loi APER. Le Groupe Solstyce propose notamment les ombrières photovoltaïques START, conçues pour transformer rapidement les parcs de stationnement en générateurs d’énergie verte.