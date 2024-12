En Aveyron, lancement dâ€™un des plus grands projets citoyens dâ€™autoconsommation collective de France

Constitué d’EnerCOA, Ouest Aveyron Communauté, la commune de La Rouquette, Énergie Partagée et MECOJIT, un groupement porté majoritairement par des acteurs publics et citoyens construit à La Rouquette (Aveyron) des ombrières photovoltaïques en autoconsommation collective. Leur production électrique sera intégralement consommée par des entreprises locales. Un vrai projet de territoire !

En février 2023, la Communauté de Communes Ouest Aveyron (OAC) lançait un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la mise en place d’un projet d’autoconsommation collective sur son territoire. Cet appel reflétait une volonté forte : offrir une solution énergétique durable et innovante, au bénéfice des citoyens, des entreprises et des partenaires locaux. Sous l’impulsion de cet AMI, et grâce à la mobilisation de plusieurs acteurs locaux, un projet d’envergure nationale voit dès à présent le jour dans la ZAE de La Glèbe à La Rouquette. Ce projet de 2,3 MWc d’ombrières solaires couvrant 16 000 m² de parking, est d’ores et déjà dans sa phase de construction. Une production d’électricité estimée à 2,7 GWh/an permettra d’alimenter entreprises et collectivités dans une démarche pionnière d’énergie citoyenne. La mise en service est attendue pour l’été 2025.

Un projet porté par une initiative collective forte

Ce projet, parmi les plus ambitieux de ce type en France est le fruit d’une collaboration exemplaire. La Communauté de Communes Ouest Aveyron, initiatrice de cette dynamique, s’est associée à des partenaires engagés pour former la SAS Ombrières de La Glèbe : EnerCOA, la commune de La Rouquette, MECOJIT, et Énergie Partagée, tout en s’appuyant sur l’expertise d’Enercoop Midi-Pyrénées en matière d’autoconsommation collective, et sur la confiance de leur partenaire bancaire le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Ce groupement a en effet été désigné lauréat de l’AMI grâce à un atout majeur : un partenariat historique et une parfaite synergie entre les acteurs. La longue expérience de collaboration entre ces partenaires permet de conjuguer leurs savoir-faire respectifs pour proposer une solution innovante et adaptée aux besoins du territoire. C’est cette complémentarité unique et cet engagement partagé qui ont convaincu les décideurs et permis de concrétiser ce projet d’envergure. Ensemble, ils incarnent une vision collective d’une production énergétique citoyenne, où l’électricité sera produite par et pour le territoire.

La reconnaissance du Label Énergie Partagée pour une démarche citoyenne exemplaire

Ce projet a obtenu le Label Énergie Partagée en raison de son approche exemplaire. Soutenu par l’ADEME, il s’agit du seul label-qualité dans le secteur des énergies renouvelables. Il distingue les démarches de développement d’énergie renouvelable particulièrement vertueuses pour leur territoire. 98 % de l’énergie produite sera consommée sur le territoire, selon un modèle d’autoconsommation collective, où producteurs et consommateurs coopèrent activement, le surplus étant vendu à ENERCOOP. Les entreprises locales, Lisi Aérospace, Azam Découpe, Nutriservice, Castes Industrie, LEs Abattoirs de Villefranche de Rouergue ne sont pas seulement des consommatrices d’électricité ; elles sont actrices engagées dans cette dynamique, illustrant la volonté commune de bâtir un avenir énergétique plus durable.

Un modèle énergétique stable et pérenne grâce à l’autoconsommation collective

L’autoconsommation collective repose sur un dispositif innovant qui permet de flécher la production électrique vers les consommateurs locaux en temps réel. Ce modèle redistribue l’électricité photovoltaïque produite entre plusieurs consommateurs situés dans un diamètre de 10 kilomètres en milieu rural. Ce projet, fondé sur une approche en circuit court, garantit la proximité entre les producteurs et les consommateurs, limitant ainsi les pertes liées au transport de l’électricité. En créant une véritable communauté énergétique locale, il rassemble les acteurs du territoire autour d’un objectif commun : se diriger vers l’autonomie énergétique. Les entreprises locales bénéficieront ainsi d’un tarif de vente du MWh solaire juste, équitable et parfaitement lisible : en effet, ils connaissent le prix de l’électricité qu’ils devront payer tout au long de la durée de leur contrat (3, 6 ou 10 ans suivant leur choix), se portant ainsi bien à l’abri des fluctuations des prix du marché. En rassemblant les acteurs locaux et en favorisant l’indépendance énergétique, ce modèle innovant illustre parfaitement la capacité des territoires à s’organiser pour répondre aux défis actuels de la transition énergétique.

Encadré

Une innovation au service de l’économie locale : YSIPARK

Pour répondre aux besoins de ce projet, MECOJIT a opté pour la solution innovante YSIPARK, développée par Occipark, une entreprise locale basée à Capdenac (12) et spécialisée dans les solutions d’ombrières en béton autolestées. Les pieds des structures sont fabriqués à Mayran par AB Béton (12), renforçant ainsi les retombées économiques locales tout en réduisant l’empreinte carbone grâce à une logistique optimisée. YSIPARK, conçu pour valoriser les parkings et respecter la réglementation en matière de stationnement, présente des avantages techniques et environnementaux majeurs :

Montage rapide et faible perturbation des infrastructures existantes.

Réduction de 50 % de l’empreinte carbone par rapport aux structures traditionnelles en acier.

Adaptabilité maximale grâce à des pieds modulaires permettant d’ajuster la hauteur selon les besoins.

Options intégrées comme l’éclairage, les bornes de recharge pour véhicules électriques et la récupération d’eau.

Encadré

Calendrier de réalisation

Le projet collectif a officiellement démarré en octobre 2024.

12 novembre 2024 : début de la pose des ombrières solaires, avec une première phase de 400 kWc (1900 m2 de couverture solaire) : l’ensemble des structures porteuses béton ont été mises en place en une semaine.

Fin de réalisation de l’installation solaire complète (avec libération du parking) : fin décembre 2024

Décembre 2024 : lancement des travaux sur les deux autres parkings.

Juin 2025 : finalisation du projet complet et mise en service.