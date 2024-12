FHE remporte le prix international aux 1ers trophées de l’innovation Energaïa 2024

FHE a été couronnée du Prix International lors des Trophées de l’Innovation du Forum EnerGaïa 2024, récompensant sa technologie innovante Inelio®, une solution unique de stockage thermique d’énergie adaptée aux marchés internationaux, en particulier dans les régions à climat chaud comme l’Afrique. Inelio®, Une technologie révolutionnaire !

La solution Inelio®, développée dans notre usine de production au Maroc, se distingue par sa capacité à transformer les énergies renouvelables en une ressource utilisable de manière flexible et durable. Compatible avec toutes les sources d’énergies renouvelables (EnR), Inelio® stocke l’énergie excédentaire produite pour une utilisation ultérieure, notamment le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et la climatisation et la production de froid. Pensée pour s’adapter aux besoins des régions en développement, notamment les zones à fort ensoleillement comme l’Afrique, Inelio® offre une réponse efficace aux défis locaux en matière de gestion énergétique.

Reconnaissance internationale et potentiel d’exportation

Le jury des Trophées de l’Innovation EnerGaïa a particulièrement salué le potentiel de Inelio® à s’imposer comme une solution incontournable sur les marchés mondiaux. En respectant les normes internationales les plus strictes, FHE positionne son innovation comme un acteur clé de la transition énergétique globale.“ Ce prix est une récompense du travail effectué ces six dernières années pour le développement d’une solution qui va révolutionner la production et le stockage de chaleur et de froid. Elle s’inscrit également dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constituent aujourd’hui un enjeu mondial majeur des acteurs de la Transition énergétique. Je remercie l’ensemble des équipes qui travaillent sur Inelio® depuis sa conception jusqu’à sa commercialisation. En 2025, cette solution va se déployer à grande échelle, notamment dans les pays du Moyen- Orient et d’Afrique, car elle s’adapte parfaitement aux conditions climatiques de ces territoires” a tenu à souligner Jonathan Iacono, directeur technique du groupe FHE.