K2 MultiRail High crÃ©e un espace supplÃ©mentaire entre le module et la toiture, et ce nâ€™est pas que du vent !

Dans les rÃ©gions oÃ¹ les tempÃ©ratures ambiantes sont Ã©levÃ©es, les installations photovoltaÃ¯ques sur toitures trapÃ©zoÃ¯dales ou ondulÃ©es nÃ©cessitent souvent un Ã©cart plus important entre le module et la surface du toit. Une ventilation sous les panneaux amÃ©liorÃ©e optimise la performance thermique des modules et crÃ©e un espace supplÃ©mentaire pour des composants tels que les micro-onduleurs ou optimiseurs. Avec le nouveau K2 MultiRail High, K2 Systems enrichit son portefeuille dâ€™une solution rehaussÃ©e monobloc rÃ©pondant prÃ©cisÃ©ment Ã ces besoins.

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Le systÃ¨me MultiRail, dÃ©jÃ Ã©prouvÃ©, se distingue par un montage direct et Ã©conome en matÃ©riaux sur les toitures mÃ©talliques, largement utilisÃ©es dans les secteurs commerciaux et agricoles. Le nouveau MultiRail High offre une hauteur de 100 mm, augmentant ainsi nettement la distance entre le module et la toiture.

Optimisation thermique pour une performance accrue

La ventilation sous les panneaux joue un rÃ´le essentiel pour les performances des modules, en particulier dans les climats chauds ou sur les toitures mÃ©talliques industrielles fortement exposÃ©es Ã la chaleur. Un espace dâ€™air plus important amÃ©liore la circulation de lâ€™air et renforce la convection naturelle, ce qui rÃ©duit la tempÃ©rature au dos des modules. Cela permet de limiter les pertes de rendement liÃ©es Ã la chaleur et peut, de maniÃ¨re rÃ©aliste, augmenter la production Ã©nergÃ©tique annuelle â€” notamment en cas de forte irradiation et de tempÃ©ratures Ã©levÃ©es. En mÃªme temps, lâ€™espace supplÃ©mentaire facilite lâ€™intÃ©gration de micro-onduleurs ou dâ€™optimiseurs sous le module. Â Â« Sur les marchÃ©s caractÃ©risÃ©s par des tempÃ©ratures ambiantes Ã©levÃ©es, nous observons rÃ©guliÃ¨rement un besoin accru de ventilation arriÃ¨re sur les toitures mÃ©talliques. Avec le MultiRail High, nous proposons une solution structurellement simple qui crÃ©e davantage dâ€™espace tout en garantissant une installation rapide Â», explique Dieter Hardock, Head of Product Management chez K2 Systems.

Solution monobloc avec hauteur de montage de 100 mm

Le MultiRail High mesure 150 mm de long et se fixe directement sur la toiture Ã lâ€™aide de quatre vis autoperceuses pour tÃ´les. Un joint EPDM assure une Ã©tanchÃ©itÃ© fiable autour des points de fixation. Sa conception monobloc rÃ©duit considÃ©rablement le temps dâ€™installation par rapport aux combinaisons rail de base + rehausse. Pour les concepteurs et installateurs, cela signifie une solution claire, standardisÃ©e et aux durÃ©es de montage prÃ©visibles. Le MultiRail High est disponible en deux versions :

â€¢ MultiRail High â€“ pour toitures trapÃ©zoÃ¯dales

â€¢ MultiRail High CSM â€“ pour toitures ondulÃ©es

Extension de la gamme K2

K2 Systems propose dÃ©jÃ des solutions pour rehausser la surface dâ€™appui du module – cela offre dÃ©sormais, en plus du MiniRail 60, une solution standardisÃ©e pour le MultiRail. Pour une flexibilitÃ© accrue, la solution RailUp reste disponible et peut Ãªtre utilisÃ©e avec tous les rails K2. Avec le MultiRail High, le fabricant complÃ¨te son offre avec une option supplÃ©mentaire pour les applications oÃ¹ une distance plus importante entre le module et la toiture est techniquement avantageuse â€” en particulier dans les rÃ©gions chaudes ou sur les toitures fortement exposÃ©es au soleil. Cette solution sâ€™adresse aux installateurs solaires recherchant une structure de montage surÃ©levÃ©e, robuste et facile Ã installer pour les toitures mÃ©talliques.