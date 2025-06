Le Groupe Solstyce dÃ©ploie sa solution de pilotage et stockage

Face aux défis croissants de la transition énergétique et à la nécessité de renforcer la résilience du réseau électrique, le Groupe Solstyce dévoile son expertise en stockage. Elle intègre son EMS SMART Energy System, une solution logiciel innovante de pilotage énergétique. Cette technologie permet d’optimiser l’autoconsommation, de favoriser l’autonomie énergétique et de sécuriser l’approvisionnement en électricité des entreprises et collectivités. Pour une énergie à la demande !

Alors que la gestion de l’énergie devient un enjeu stratégique, SMART Energy System connecte et synchronise en temps réel la production solaire, le stockage par batteries, et les consommations électriques. Cette approche permet de maximiser l’utilisation des ressources locales et de réduire la dépendance au réseau. Après 2 ans de recherche et développement financées par le Groupe Solstyce, les avancées clés de cette innovation sont permettre de coordonner intelligemment production et consommation locales, de stocker l’énergie pour l’utiliser au meilleur moment et aussi d’atteindre jusqu’à 80 % d’autonomie énergétique

Vers des infrastructures plus résilientes

L’augmentation des prix de l’électricité et les objectifs de décarbonation incitent entreprises et collectivités à repenser leur consommation. La solution de stockage du Groupe Solstyce anticipe ces enjeux en intégrant dès la production locale et le stockage intelligent pour une gestion énergétique optimisée et durable. Grâce à un algorithme de pilotage avancé, SMART Energy System adapte en temps réel les flux d’énergie selon les besoins et les conditions extérieures. Cette intelligence embarquée offre plusieurs bénéfices :

Maximiser l’autoconsommation photovoltaïque en donnant la priorité à l’énergie produite localement,

Renforcer l’indépendance énergétique en réduisant l’exposition à la volatilité des prix de l’énergie,

Garantir la continuité d’activité en cas de coupures ou d’instabilités sur le réseau,

Soutenir la transition énergétique en réduisant les émissions de CO₂ et en favorisant les énergies renouvelables.

Pour permettre aux entreprises de visualiser et contrôler leur système énergétique de manière simple et efficace, les experts de Solstyce ont développé une plateforme de supervision en ligne, assortie d’une application mobile. Ergonomique et intuitive, cette plateforme offre une vue à 360° du système énergétique, permettant ainsi une maîtrise complète du site. L’agrégation multisite est également prise en charge.

Une solution de stockage d’énergie pour une gestion optimale des coûts et de la continuité des services

Les ingénieurs de Solstyce accompagnent les entreprises dans l’optimisation de leur efficacité énergétique. En fonction de la configuration de chaque site, des besoins spécifiques et des enjeux propres à chaque organisation, un système de stockage d’énergie sur mesure est proposé, permettant ainsi d’apporter plus de flexibilité sur la gestion des flux d’énergie. Ce système de stockage par batteries piloté par l’EMS présente plusieurs avantages. Il permet tout d’abord de valoriser au maximum la production d’énergie solaire excédentaire, en la stockant pour une consommation ultérieure. Il offre également la possibilité d’acheter de l’électricité au moment le plus avantageux, en profitant des heures creuses pour consommer l’énergie du réseau à un tarif réduit. En cas de perturbation de l’approvisionnement en énergie, comme un blackout ou une hausse prohibitive des prix de marché spot, la batterie prend le relais, garantissant ainsi la continuité des services et évite toute interruption de l’activité. Avec SMART Energy System, les entreprises peuvent donc exploiter l’énergie de manière plus stratégique, en l’utilisant au moment optimal pour un approvisionnement énergétique plus fiable et performant.