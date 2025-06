MaPrimeRenov’ suspendue : la réaction des dirigeants de Dualsun, où quand la colère gronde

L’annonce faite le 4 juin par Eric Lombard, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, de suspendre immédiatement le budget alloué à MaPrimeRénov’, avec une reprise “éventuelle avant la fin de l’année”, jette un désarroi profond dans toute la filière de la rénovation énergétique. Les co-fondateurs du spécialiste de l’énergie solaro-thermique, Dualsun, prennent la parole !

“Ce nouveau coup d’arrêt est symptomatique d’un grave manque de continuité dans la politique de rénovation énergétique. Sans cesse les règles changent, au détriment de la lisibilité, pour les professionnels comme pour les particuliers. Oui, il faut encadrer l’usage des fonds publics, pourquoi pas revoir certains plafonds, et évidemment lutter contre les fraudes. Mais geler un dispositif entier au lieu de cibler les dérives, c’est une réponse au mieux disproportionnée, au pire, dangereuse pour tout l’équilibre de la filière ». Laetitia Brottier, cofondatrice de Dualsun et vice-présidente Enerplan s’insurge face à cette décision brutale de suspendre le dispositif MaPrimeRenov’.

« C’est incompréhensible et ça me met en colère »

Cette annonce lancée sans concertation et sans cadre clair, met en péril un écosystème mobilisé depuis des années et envoie un message désastreux à des milliers d’acteurs engagés dans la transition énergétique. Alors même que la rénovation énergétique est un levier reconnu d’efficacité écologique, économique et sociale, le Gouvernement choisit de mettre en pause l’un de ses outils les plus concrets et opérationnels en raison d’un “encombrement administratif” et de fraudes pourtant identifiées comme minoritaires et ciblées. Si Dualsun salue la volonté d’encadrer davantage et de renforcer les exigences de performance, ses dirigeants s’insurgent : pourquoi suspendre l’ensemble du dispositif ? Pourquoi casser un modèle qui produit des résultats, plutôt que de le corriger et l’améliorer ? “On vient d’ajouter au non-sens climatique un non-sens économique. MPR est un dispositif qui fonctionne : il aide les Français à réduire leur facture énergétique, soutient des entreprises locales et accélère la baisse des émissions. Résultat ? On le suspend. C’est incompréhensible et ça me met en colère. On a mobilisé une filière entière, formé des milliers d’artisans dont les installateurs, structuré une chaîne industrielle en s’orientant vers le marché local, et aujourd’hui on met tout à l’arrêt sur la base d‘une décision politique, sans visibilité sur une reprise concrète » s’irrite Jérôme Mouterde, CEO de Dualsun, leader du solaire résidentiel en France.

« Ce coup d’arrêt met en danger tout l’écosystème de la rénovation »

Pour les particuliers ce stop and go sème la défiance. Qui va encore se lancer dans un projet de rénovation si l’aide peut être coupée du jour au lendemain ? « C’est un élan collectif qui est arrêté net avec ce nouveau sabotage du Gouvernement. Nous demandons la reprise immédiate du dispositif MPR, avec les ajustements nécessaires mais sans rupture brutale » poursuit Jérôme Mouterde. Et Laetitia Brottier de conclure : « En matière de transition énergétique, un chantier nécessite du temps long, la stabilité réglementaire n’est pas un luxe. C’est la condition sine qua non pour que les acteurs s’engagent dans la durée, forment, investissent et innovent. Aujourd’hui, ce coup d’arrêt, nouvelle illustration de l’instabilité des règles publiques, met en danger tout l’écosystème de la rénovation.” Dont acte !