Le Groupe SNCF sâ€™associe Ã  la start-up suisse Sun-Ways pour expÃ©rimenter la solarisation entre les rails

Le groupe SNCF et la start-up suisse Sun-Ways ont signÃ© en novembre 2025 un contrat de collaboration permettant Ã lâ€™opÃ©rateur ferroviaire franÃ§ais de devenir partenaire de la premiÃ¨re centrale solaire amovible au monde, installÃ©e sur une voie ferrÃ©e en exploitation. Autour dâ€™une vision commune pour anticiper les dÃ©fis Ã©nergÃ©tiques du railÂ !

La direction innovation du groupe SNCF suit lâ€™avancÃ©e du projet pilote de Sun-Ways avec SNCF RÃ©seau pour Ã©tudier notamment lâ€™impact de ces installations entre les rails sur les opÃ©rations de maintenance.Â Face aux Ã©volutions structurelles qui pourraient impacter lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique dans les annÃ©es Ã venir, le groupe SNCF, 1er consommateur dâ€™Ã©lectricitÃ© de France et 2Ã¨me Â propriÃ©taire foncier du pays, Ã©value activement des solutions innovantes de solarisation de ses fonciers. Le rapprochement avec Sun-Ways sâ€™inscrit dans cette dynamique. Lâ€™innovation Sun-Ways permet dâ€™exploiter lâ€™espace inutilisÃ© situÃ© entre les rails dâ€™une voie ferrÃ©e pour y installer des centrales solaires amovibles.

Le projet pilote Sun-Ways

En sâ€™associant Ã ce projet pilote Sun-Ways, opÃ©rationnel Ã Buttes (NeuchÃ¢tel) en Suisse depuis le 24 avril 2025, le Groupe SNCF peut accÃ©der immÃ©diatement Ã des donnÃ©es prÃ©cieuses, aux retours dâ€™expÃ©rimentation et Ã lâ€™expertise technologique dÃ©veloppÃ©e par la start-up helvÃ©tique. DiffÃ©rents tests sont rÃ©alisÃ©s par Sun-Ways durant lâ€™exploitationÂ : tests de pose/dÃ©pose des panneaux photovoltaÃ¯ques, analyse dâ€™Ã©blouissement, tests dâ€™inspection de la voie (mesure de lâ€™Ã©cartement, etc.), impacts sur les opÃ©rations de maintenance ferroviaire, Ã©tudes de production, dâ€™encrassement, etc. La collaboration se poursuivra jusquâ€™Ã lâ€™achÃ¨vement du projet pilote en avril 2028, permettant au Groupe SNCF dâ€™Ã©valuer la pertinence Ã dÃ©ployer ce type de technologies sur le rÃ©seau ferrÃ© franÃ§ais.

EncadrÃ©

Projet pilote de Buttes (NE) en dÃ©tails