Câ€™est Ã  lire/ Vivre sans CO2. En France, on nâ€™a pas de pÃ©trole, mais on a de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Ã‰douard Roblot, Directeur d’IDEX Ã©nergies solaires

Dans un essai Ã paraÃ®tre, Ã‰douard Roblot, Directeur d’IDEX Ã©nergies solaires, prÃ©sente lâ€™Ã©lectrification massive comme le levier principal de la future puissance Ã©conomique franÃ§aise.

Alors que le dÃ©bat sur la transition Ã©nergÃ©tique oppose souvent croissance et Ã©cologie, ce nouvel ouvrage vient bousculer les idÃ©es reÃ§ues. Dans “Vivre sans CO2. En France, on nâ€™a pas de pÃ©trole, mais on a de lâ€™Ã©lectricitÃ©”, dont la sortie est prÃ©vue le 4 fÃ©vrier 2026, lâ€™ingÃ©nieur et entrepreneur Ã‰douard Roblot propose une vision Ã contre-courant du dÃ©clinisme ambiant.

Une stratÃ©gie industrielle offensive

Lâ€™ouvrage part dâ€™un constat factuel : en France, 80 % du rÃ©chauffement climatique rÃ©sulte de la combustion dâ€™Ã©nergies fossiles utilisÃ©es pour le chauffage, les dÃ©placements et la production. Selon Ã‰douard Roblot, la rÃ©ponse Ã cette Ã©quation rÃ©side dans une stratÃ©gie de substitution systÃ©matique : il faut Â« remplacer partout les Ã©nergies fossiles par de lâ€™Ã©lectricitÃ© Â». Cette approche vise Ã engager sept batailles industrielles spÃ©cifiques pour transformer les secteurs du chauffage, de la mobilitÃ© et de la production.

Lâ€™Ã©lectricitÃ© comme atout gÃ©opolitique

Face Ã la pression Chine-USA, la France dispose dâ€™une carte maÃ®tresse Ã jouer grÃ¢ce Ã son mix Ã©nergÃ©tique. Ã‰douard Roblot ose une comparaison audacieuse : Â« La France nâ€™a pas de pÃ©trole, mais elle sera le grenier Ã Ã©lectricitÃ© de lâ€™Europe. Elle peut Ãªtre Ã lâ€™Ã©lectricitÃ© ce que lâ€™Arabie Saoudite est au pÃ©trole Â». Lâ€™Ã©lectrification massive devient ainsi un vecteur de souverainetÃ© et de compÃ©titivitÃ© face aux blocs amÃ©ricain et asiatique.

Mettre fin Ã lâ€™instabilitÃ© rÃ©glementaire

Fort de quinze annÃ©es dâ€™expÃ©rience dans la mise en Å“uvre de projets Ã©cologiques, lâ€™auteur polytechnicien, dresse un bilan critique de la derniÃ¨re dÃ©cennie. Il pointe du doigt lâ€™instabilitÃ© fiscale et rÃ©glementaire qui a, selon lui, Â« perdu les FranÃ§ais et fragilisÃ© nos industriels Â». Lâ€™essai cite un exemple frappant dâ€™incohÃ©rence politique : lâ€™installation de chauffages au fioul, subventionnÃ©e par lâ€™Ã‰tat jusquâ€™en 2018, est devenue interdite dÃ¨s 2022. Pour rÃ©ussir cette transition vers le Â« tout Ã©lectrique Â», le livre appelle Ã une vision Ã long terme et Ã une cohÃ©rence de lâ€™action publique.

Fiche pratique

“Vivre sans CO2. En France, on nâ€™a pas de pÃ©trole, mais on a de lâ€™Ã©lectricitÃ©”, dâ€™Ã‰douard Roblot

Editions Hermann

A paraÃ®tre le 4 fÃ©vrier 2026

BrochÃ© â€“ 17 â‚¬ TTC

170 pages