Avec LAPP, des cÃ¢bles photovoltaÃ¯ques pour une puissance solaire maximale

LAPP ajoute des cordons à son portefeuille de produits solaires. EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patch from LAPP : l’assemblage préfabriqué de LAPP promet une qualité et une fiabilité maximales !

Avec le connecteur EPIC® SOLAR 4 GEN2, LAPP propose pour la première fois des cordons personnalisés spécifiquement pour l’industrie solaire – des longueurs individuelles et selon les normes de qualité les plus élevées. L’entreprise de Stuttgart a présenté pour la première fois les nouveaux assemblages à l’occasion du salon Intersolar 2024 (hall A5, stand 570). Dans les secteurs solaires et photovoltaïques en particulier, les cordons sont de plus en plus nécessaires pour garantir l’efficacité et la fiabilité des systèmes solaires. Ils contribuent à simplifier l’installation des systèmes et à en faciliter la maintenance. Par exemple, les installateurs ont besoin des cordons pour connecter les modules solaires entre eux et permettre une connexion en série ou en parallèle afin que le courant continu qu’ils génèrent (jusqu’à 1 500 volts) puisse être collecté et acheminé de manière efficace. Pour l’utilisation dans les ménages et les réseaux électriques, le courant continu (DC) doit ensuite être converti en courant alternatif (AC) à l’aide d’onduleurs. Ici aussi, des cordons relient de manière fiable les modules solaires aux onduleurs.

Qualité et fiabilité maximales dans la transmission de données

Dans ce domaine, LAPP propose à ses clients une solution particulièrement efficace et rapide d’un seul tenant : le kit de raccordement préfabriqué EPIC® SOLAR 4 GEN2, composé du connecteur EPIC® SOLAR 4 GEN2 (testé et contrôlé par le TÜV SÜD) et du câble solaire ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR. Ce kit garantit aux utilisateurs les plus hauts standards de qualité et de traçabilité. Le sertissage automatisé avec contrôle de la force de pression et du couple lors du serrage promet également une fiabilité maximale et une connexion résistante aux vibrations grâce à une fiabilité de contact maximale entre le contact et le câble. Les assemblages automatisés offrent un avantage majeur par rapport aux solutions conventionnelles, car auparavant les assemblages devaient souvent être créés sur le site du parc solaire, les câbles devaient être coupés à la longueur et sertis et les connecteurs devaient être assemblés à la main. LAPP est désormais en mesure de réaliser l’ensemble de ce processus en interne, à des prix compétitifs et avec une assurance qualité en plusieurs étapes. Les connexions défectueuses sont ainsi exclues. Les machines destinées à cette étape de production ont été achetées spécialement à cet effet. Autre avantage des cordons LAPP : les clients peuvent commander des longueurs individuelles d’un à dix mètres (par incréments d’un mètre, longueurs supérieures à 2,5 et 7,5 m en standard), ainsi que les tailles d’emballage et d’étiquetage spécifiques au client, du principal fournisseur de solutions intégrées et de produits de marque dans le domaine de la technique des câbles et des connexions. Des délais de livraison courts et une disponibilité immédiate sont garantis par un stock permanent. Les ensembles de raccordement solaire sont également disponibles avec d’autres branches sur demande.