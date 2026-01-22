Le groupe Le Triangle inaugure un dÃ©monstrateur industriel hybride PV+stockage grandeur rÃ©elle â€¦ pour lâ€™exemple

Le Groupe Le Triangle inaugure mardi 20 janvier dernier son nouveau site industriel de 30 000 mÂ² Ã MorÃ©e (Loir-et-Cher), intÃ©grant une centrale photovoltaÃ¯que de 2 MW avec stockage. Ce site, conÃ§u comme un dÃ©monstrateur industriel reproductible, incarne une approche concrÃ¨te de la rÃ©industrialisation bas-carbone, dans un contexte dâ€™Ã©lectrification croissante des usages.

Le Groupe Le Triangle a investi 13,5 millions dâ€™euros dans la crÃ©ation de son nouveau site industriel, en Centre Val de Loire. Cet investissement sâ€™inscrit pleinement dans les prioritÃ©s nationales de rÃ©industrialisation et de transition Ã©nergÃ©tique. Il permet dâ€™accroÃ®tre les capacitÃ©s de production et de soutenir une dynamique dâ€™emploi avec plus de 100 recrutements par an, portant les effectifs Ã prÃ¨s de 1 000 collaborateurs.

Un site industriel Ã haute performance Ã©nergÃ©tique

Le site associe performance industrielle et performance Ã©nergÃ©tique. 2 MW de photovoltaÃ¯que ont Ã©tÃ© installÃ©s couplÃ©s Ã 6 batteries reprÃ©sentant 1,3 MW de puissance dÃ©livrÃ©e. Consommation annuelle de 2,7 GWhÂ ! Lâ€™objectif visÃ© est de couvrir 80 % dâ€™autoconsommation grÃ¢ce Ã un pilotage en Time of Use. Cette configuration permet de lisser les pics de consommation, dâ€™optimiser lâ€™autoconsommation et de sÃ©curiser lâ€™alimentation Ã©lectrique du site.

Un modÃ¨le rÃ©plicable

Ce dÃ©monstrateur a vocation Ã Ãªtre rÃ©plicable sur dâ€™autres sites industriels, agricoles ou publics confrontÃ©s aux mÃªmes enjeux en termes de maÃ®trise et sÃ©curisation des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques, de rÃ©duction de lâ€™empreinte carbone et dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique partielle. Le tout dans une adaptation Ã lâ€™Ã©lectrification croissante des usages. Il sâ€™inscrit Ã©galement dans une logique de souverainetÃ© industrielle et Ã©nergÃ©tique, en valorisant une production locale, des compÃ©tences industrielles franÃ§aises et des solutions concrÃ¨tes, immÃ©diatement opÃ©rationnelles. Â« Nous faisons ce que nous proposons Ã nos clients : expÃ©rimenter en grandeur rÃ©elle, prouver, puis dÃ©ployer. Ce dÃ©monstrateur nous permet de qualifier le solaire, le stockage et le pilotage Ã©nergÃ©tique en environnement industriel rÃ©el, afin de proposer des solutions robustes, mesurables et immÃ©diatement opÃ©rationnelles Â» assure Cyrille Rigo, directeur gÃ©nÃ©ral du Groupe Le Triangle.

Quid de La TriangleÂ ?

Acteur industriel majeur intÃ©grÃ© et positionnÃ© sur toute la chaÃ®ne de valeur, le Groupe Le Triangle associe une double expertise de charpentier mÃ©tallique et de concepteur-constructeur de solutions photovoltaÃ¯ques. Il installe prÃ¨s de 200 MW par an, pour un total de 1,4 GW cumulÃ©s depuis 2009 sur le territoire national. Cette intÃ©gration industrielle permet au Groupe de maÃ®triser lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur : conception, fabrication, installation, exploitation et maintenance des infrastructures Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©es aux bÃ¢timents.