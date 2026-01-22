En 2025 en Europe, les Ã©nergies propres ont pris le lead face aux fossiles pour la production dâ€™Ã©lectricitÃ© selon le think tank Ember

Pour la premiÃ¨re fois, l’Ã©olien et le solaire ont produit plus d’Ã©lectricitÃ© que les Ã©nergies fossiles dans l’UE, grÃ¢ce Ã une croissance record du solaire et malgrÃ© une augmentation de la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de gaz. Les Ã©nergies renouvelables ont fourni prÃ¨s de la moitiÃ© de l’Ã©lectricitÃ© de l’UE en 2025, un chiffre similaire Ã celui de 2024, la production solaire fonctionnant de concert avec l’Ã©olien. Le charbon a poursuivi son dÃ©clin irrÃ©versible, atteignant un nouveau plus bas historique.

La transition Ã©nergÃ©tique de l’UE vers les Ã©nergies propres a atteint un point critique en 2025, l’Ã©olien et le solaire ayant produit pour la premiÃ¨re fois plus d’Ã©lectricitÃ© que les Ã©nergies fossiles. L’Ã©olien et le solaire ont gÃ©nÃ©rÃ© 30,1 % de l’Ã©lectricitÃ© de l’UE en 2025 (841 TWh), tandis que l’ensemble des sources d’Ã©nergie fossiles en ont produit 29,0 % (809 TWh).

En 2025, l’Ã©olien et le solaire ont produit plus d’Ã©lectricitÃ© que toutes les sources fossiles rÃ©unies dans 14 des 27 pays de l’UE.

Au cours de la derniÃ¨re dÃ©cennie, l’Ã©olien et le solaire ont connu une progression constante. Cette croissance s’est accÃ©lÃ©rÃ©e ces cinq derniÃ¨res annÃ©es, leur part dans la production d’Ã©lectricitÃ© de l’UE augmentant de plus de 10 points de pourcentage (passant de 19,7 % en 2020 Ã 30,1 % en 2025). Ce constat contraste fortement avec le recul de la part des Ã©nergies fossiles sur la mÃªme pÃ©riode, qui a diminuÃ© de prÃ¨s de 8 points de pourcentage, passant de 36,7 % de la production d’Ã©lectricitÃ© de l’UE en 2020 Ã 29,0 % en 2025. Les deux autres principales sources d’Ã©nergie propre, l’hydroÃ©lectricitÃ© et le nuclÃ©aire, sont restÃ©es stables ou ont lÃ©gÃ¨rement diminuÃ© au cours des cinq derniÃ¨res annÃ©es. Pour la majoritÃ© des pays de l’UE, l’Ã©olien et le solaire sont devenus des Ã©lÃ©ments essentiels du mix Ã©nergÃ©tique. En 2025, l’Ã©olien et le solaire ont produit plus d’Ã©lectricitÃ© que toutes les sources fossiles rÃ©unies dans 14 des 27 pays de l’UE. Deux pays ont franchi ce cap pour la premiÃ¨re fois en 2025Â : les Pays-Bas et la Croatie. Aux Pays-Bas, cette performance est due Ã une forte croissance de la production solaire (+31Â % par rapport Ã 2024), tandis qu’en Croatie, le rÃ©sultat est imputable Ã une forte croissance de la production solaire et Ã©olienne (+57Â % et +19Â % par rapport Ã 2024, respectivement). GrÃ¢ce notamment Ã la forte croissance de la production solaire, des pays autrefois fortement dÃ©pendants du charbon, comme la GrÃ¨ce, la Bulgarie et la SlovÃ©nie, sont sur le point d’atteindre ce point de bascule.

L’Ã©nergie solaire bat un nouveau record, avec une croissance de prÃ¨s de 20%

Une augmentation annuelle record de la production d’Ã©nergie solaire explique cette Ã©tape importante pour l’Ã©nergie produite localement dans l’UE. La production solaire a progressÃ© de 62 TWh (+20,1 %) par rapport Ã 2024, soit une hausse comparable Ã la production annuelle d’Ã©lectricitÃ© de trois centrales nuclÃ©aires franÃ§aises. En 2025, la production d’Ã©nergie solaire a atteint un niveau record de 369 TWh, soit plus du double de celle de 2020 (145 TWh). Cette croissance rapide s’inscrit dans une tendance Ã la hausse, avec une croissance annuelle moyenne de 21 % ces cinq derniÃ¨res annÃ©es, bien supÃ©rieure Ã celle de toute autre source d’Ã©nergie. La croissance record de l’Ã©nergie solaire est principalement due Ã l’expansion du parc photovoltaÃ¯que europÃ©en.Â La capacitÃ© solaire a augmentÃ© de 65.1 GWÂ en 2025, une progression quasi Ã©gale entre les centrales solaires de grande envergure et les nouvelles installations sur toitures. Cela reprÃ©sente une augmentation de 19 % de la capacitÃ© installÃ©e cumulÃ©e totaleÂ en une seule annÃ©e, soit plus que pour toute autre source d’Ã©nergie.

Le solaire brille en Europe

En 2025, tous les pays de l’UE ont enregistrÃ© une croissance de leur production d’Ã©nergie solaire par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente. La part du solaire dans la production annuelle d’Ã©lectricitÃ© de l’UE a atteint un niveau record de plus de 13 %, la Hongrie, Chypre, la GrÃ¨ce, l’Espagne et les Pays-Bas affichant des parts supÃ©rieures Ã 20 %. Ce chiffre reprÃ©sente plus du double de laÂ moyenne mondiale du premier semestre 2025Â (8,8 %). Sept desÂ dix pays affichant les parts dâ€™Ã©nergie solaire les plus Ã©levÃ©esÂ au monde se trouvent dans l’UE. En juin 2025,Â lâ€™Ã©nergie solaire est devenue, pour la premiÃ¨re fois, la premiÃ¨re source dâ€™Ã©nergie consommÃ©e par lâ€™UE au cours dâ€™un mois.