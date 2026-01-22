DÃ©veloppÃ© par Voltalia, la centrale hybride de Sainte-Anne en Guyane franÃ§aise sera soutenue par un financement participatif

Le projet de centrale hybride de Sainte-Anne implantÃ© Ã Mana, dans lâ€™ouest de la Guyane, associe 43 MW de panneaux photovoltaÃ¯ques Ã un systÃ¨me de stockage par batteries lithium-ion dâ€™une capacitÃ© de 135 MWh. En complÃ©ment, 7MW de groupes Ã©lectrogÃ¨nes, fonctionnant au biocarburant HVOÂ (recyclage des huiles vÃ©gÃ©tales) interviendront en secours au rÃ©seau, assurant ainsi la fiabilitÃ© de lâ€™approvisionnement. Pour une meilleure acceptabilitÃ© du projet, un financement participatif a Ã©tÃ© mis en placeâ€¦Â Â

Le projet Sainte-Anne incarne une avancÃ©e pour la transition Ã©nergÃ©tique en Guyane et la sÃ©curisation de lâ€™approvisionnement Ã©lectrique de lâ€™ouest guyanais et notamment lâ€™agglomÃ©ration en forte croissance de Saint-Laurent-du-Maroni.

Une mise en service prÃ©vue en 2028

Le projet a Ã©tÃ© conÃ§u pour rÃ©pondre efficacement aux besoins Ã©nergÃ©tiques croissants de lâ€™ouest du territoire guyanais, tout en sâ€™inscrivant dans une logique dâ€™intÃ©gration territoriale responsable. SituÃ© Ã proximitÃ© du poste source EDF du carrefour Margot, il bÃ©nÃ©ficie dâ€™un emplacement stratÃ©gique facilitant son raccordement au rÃ©seau Ã©lectrique. Â Ce projet sâ€™inscrit directement dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE) de Guyane et ses objectifs de transition Ã©nergÃ©tique, engagÃ©e pour un mix Ã©lectrique 100 % renouvelable dâ€™ici 2027. La centrale hybride de Sainte-Anne produira environ 50 GWh par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 50 000 habitants, tout en permettant dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de 45 300 tonnes de COâ‚‚ annuellement. Les premiers travaux ont dÃ©butÃ© Ã lâ€™Ã©tÃ© 2025 pour une mise en service prÃ©vue en 2028.

Une Ã©mission spÃ©cifique de 500 000 euros rÃ©servÃ©e aux habitants de la Guyane

Par ailleurs, Voltalia vient dâ€™annoncer lâ€™ouverture dâ€™un financement participatif, via Lendopolis, dÃ©diÃ© Ã cette centrale hybride de Sainte-Anne. Dâ€™un montant total pouvant atteindre jusquâ€™Ã 5 millions dâ€™euros, ce financement inclut une Ã©mission spÃ©cifique de 500 000 euros rÃ©servÃ©e aux habitants de la Guyane, Ã des conditions prÃ©fÃ©rentielles. Pour Arnaud Flament, Directeur de Voltalia GuyaneÂ : Â«Â Acteur majeur des Ã©nergies renouvelables engagÃ© depuis plus de vingt ans en Guyane, Voltalia est particuliÃ¨rement fier de poursuivre son dÃ©veloppement sur le territoire qui lâ€™a vu naÃ®tre. Le succÃ¨s de lâ€™investissement participatif du parc solaire de Sable Blanc en 2023, avec 570â€¯000 euros collectÃ©s localement, tÃ©moigne de l’engagement des Guyanais dans les enjeux Ã©nergÃ©tiques locaux. Le lancement de cette nouvelle campagne pour la centrale de Sainte-Anne dans l’ouest guyanais est une opportunitÃ© pour les habitants d’investir dans un projet d’envergure soutenant le dÃ©veloppement et la transition Ã©nergÃ©tique de cette rÃ©gion en pleine expansion, tout en ayant accÃ¨s Ã un investissement permettant de bÃ©nÃ©ficier des retombÃ©es Ã©conomiques du projet. Â»