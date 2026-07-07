A lâ€™AG du SER, Maud Bregeon laisse planer lâ€™Ã©clipse solaire sans Ã©clairer lâ€™avenir de la filiÃ¨re

Maud Bregeon, ministre dÃ©lÃ©guÃ©e Ã lâ€™Ã©nergie Ã©tait, en ce 7 juillet 2026, invitÃ©e dâ€™honneur du Conseil dâ€™administration et de lâ€™AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale du SER. Autant dire que la filiÃ¨re solaire orpheline de futurs AO attendait de bonnes nouvelles de la part de la ministre. RÃ©sultatÂ : la soupe Ã la grimace. Sur son Linkedin, Jules Nyssen, prÃ©sident du SER qui ne manque pas de saluer lâ€™ouverture au dialogue de la ministre, fait aussi part de sa dÃ©ceptionÂ : Â«Â Pour 2026, il nâ€™y aura quâ€™un AO neutre, mÃªme si nous nous fÃ©licitons quâ€™il intÃ¨gre Ã prÃ©sent des installations hybrides (PV + stockage). Et pour 2027, Ã§a reste trÃ¨s flou, et on ne parle pour le moment que dâ€™un AO Â«Â super neutreÂ Â» dans lequel on ne sait pas vraiment comment le solaire sera traitÃ©. Il nâ€™est pas possible de se satisfaire de cette situation sachant quâ€™en toutes hypothÃ¨ses politiques, lâ€™annÃ©e 2027 sera peu propice au lancement de nouveaux AO Ã partir du printemps. Il faut pouvoir anticiper cette situationÂ Â». A la veille de lâ€™AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale dâ€™Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire, la sortie de la ministre ne rassure pas. Elle inquiÃ¨te mÃªme au plus haut point. Â« Câ€™est une catastrophe notamment pour tous les projets Ã taille humaine, s’il ne restait plus que des AO neutres Ã programmer d’ici Ã la prÃ©sidentielle. J’espÃ¨re que c’est un malentendu et qu’on surinterprÃ¨te les propos de la ministreÂ Â» sâ€™emporte Laetitia Brottier, vice-prÃ©sidente dâ€™Enerplan. “Que va-t-on dire Ã nos adhÃ©rents jeudi 9 juillet? “Â interroge AndrÃ© Joffre, vice-prÃ©sident Ã©mÃ©rite d’Enerplan. Lâ€™Ã©clipse solaire, câ€™est le 12 aoÃ»t 2026â€¦ pas pour les deux prochaines annÃ©esÂ ! Sans lâ€™ombre dâ€™un doute.