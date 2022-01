Le GROUPE IDEC devient actionnaire d’EIT InnoEnergy pour construire un avenir plus durable

EIT InnoEnergy, le premier moteur d’innovation mondial en matière d’énergie durable, et le GROUPE IDEC annoncent l’entrée du GROUPE IDEC au capital d’EIT InnoEnergy. En ligne de mire : la transition énergétique !

L’engagement du GROUPE IDEC s’inscrit dans l’ambition de l’entreprise de placer la transition énergétique et la durabilité au cœur de ses développements immobiliers. Il permettra au GROUPE IDEC d’avoir accès à des innovations pionnières et de proposer des projets immobiliers tournés vers les énergies du futur et l’efficacité énergétique, en utilisant le vaste écosystème d’EIT InnoEnergy, constitué de plus de 300 start-ups pionnières dans toute l’Europe.

Un “Campus Européen de l’Énergie”,

L’énergie solaire photovoltaïque (PV), l’énergie éolienne de toiture, la géothermie, l’hydrogène et l’ensemble des leviers permettant de viser des bâtiments bas carbone constituent des éléments centraux de la stratégie de développement du GROUPE IDEC. Dans le cadre de ce partenariat stratégique et d’un engagement plus large en faveur de la construction d’un avenir durable, le GROUPE IDEC et EIT InnoEnergy analyseront également la viabilité d’un “Campus Européen de l’Énergie”, qui permettra de former et d’accompagner des cadres dans le domaine de l’énergie. « L’entrée du GROUPE IDEC au capital de EIT InnoEnergy s’inscrit dans notre volonté de développement. Un développement résolument tourné vers une approche plus durable, sociale et sociétale des projets que nous réalisons en collaboration avec nos clients » explique Patrice Lafargue, Président et Fondateur du GROUPE IDEC. « Cette prise de participation renforce une collaboration déjà réussie avec EIT InnoEnergy avec plusieurs projets significatifs déjà actés, et bien plus à venir. Cela contribuera également à proposer des solutions toujours plus innovantes à nos clients et accompagner le développement de nouveaux projets immobiliers ou technologiques et d’entreprises innovantes ».

« L’environnement bâti a un rôle énorme à jouer dans la transition écologique »

EIT InnoEnergy s’appuiera sur les biens immobiliers gérés, développés, conçus et construits par le GROUPE IDEC et sur près de 1 000 hectares de maîtrise foncière en Europe, pour soutenir le déploiement de start-ups tant sur les volets commerciaux que de développement de capacités industrielles. Le GROUPE IDEC est déjà activement engagé avec le portefeuille de start-ups soutenues par EIT InnoEnergy : il est actionnaire et membre fondateur de la start-up grenobloise Verkor qui ambitionne de construire la plus grande gigafactory de batteries d’Europe. Le GROUPE IDEC accompagne Verkor dans la conception et la construction clé en main du Verkor Innovation Center dont les premières tranches seront livrées au deuxième semestre 2022. Le GROUPE IDEC a également signé des partenariats stratégiques avec Atawey , fournisseur français de stations de ravitaillement en hydrogène, ainsi que Sylfen, un fournisseur français de solutions intégrées de production et de stockage d’énergie pour les bâtiments, entreprises toutes deux accompagnées par EIT InnoEnergy. Karine Vernier, PDG d’EIT InnoEnergy France, ajoute : « Avec les bâtiments qui génèrent près de 40% des émissions annuelles de CO2 dans le monde, l’environnement bâti a un rôle énorme à jouer dans la transition écologique. La position visionnaire du GROUPE IDEC le place à l’avant-garde de la transition énergétique dans l’immobilier et, ensemble, nous pouvons avoir un véritable impact non seulement sur la façon dont l’immobilier deviendra plus efficace sur le plan énergétique, mais aussi sur la façon dont les terrains et les installations seront utilisés pour soutenir l’accélération des technologies énergétiques durables à travers l’Europe. En s’ancrant dans notre écosystème de plus de 500 partenaires, le GROUPE IDEC a accès à un ensemble inégalé d’acteurs énergétiques et industriels, d’institutions de recherche et académiques pour dérisquer la croissance de son activité et accélérer la mise à l’échelle de notre portefeuille ».