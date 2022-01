IEL Etudes et Installations accÃ©lÃ¨re le dÃ©veloppement de centrales solaires en toiture dans le grand ouest

La filiale du groupe IEL – Initiatives et Energies Locales a poursuivi sa croissance soutenue en 2021 avec +32% de chiffres d’affaires, et table sur une croissance encore plus forte en 2022 avec +57% de chiffre d’affaires. Cette progression s’explique par l’activité soutenue en milieu agricole, l’émergence des projets en autoconsommation et des centrales solaires à monter auprès des PME/PMI.

Pour accompagner la forte demande du secteur solaire, IEL Etudes et Installations va recruter des techniciens et des chargés d’études pour assumer son carnet de commandes. Par ailleurs, des nouveaux locaux (bureaux + atelier) permettront d’améliorer l’organisation du travail. Les travaux démarreront au 2ème trimestre 2022.

« Le carnet de commandes 2023 se prépare aujourd’hui et il nécessitera des embauches supplémentaires » annonce Yan Ruault-Sapin, le nouveau directeur de la filiale depuis juillet 2021. Cette embellie témoigne de l’entrée dans une nouvelle ère où le photovoltaïque va s’imposer comme une énergie locale et compétitive qui peut désormais s’implanter partout et plus facilement grâce au nouveau cadre réglementaire officialisé en octobre 2021 (arrêté tarifaire S21).

Encadré

Zoom sur IEL

IEL Etudes & Installations, basé à Nantes depuis 2007, intervient dans l’installation clés en main de centrales solaires en toitures et gère, via l’entité IEL Exploitation, la maintenance et le dépannage de plus de 600 centrales photovoltaïques en toiture. IEL – Etudes et Installations est une filiale du Groupe IEL – Initiatives & Energies Locales opérateur solaire et éolien actif sur le Grand Ouest depuis 2004. Indépendant, IEL développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens terrestres et des centrales solaires au sol et en toiture. Le groupe IEL possède actuellement 100 MW en production.