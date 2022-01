ENTECH : la croissance sâ€™accompagne dâ€™une nette amÃ©lioration de la profitabilitÃ© au 1er semestre

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, publie ses résultats au 30 septembre 2021. Sous l’effet combiné d’une forte croissance de l’activité et de charges maîtrisées, la profitabilité du semestre est en nette amélioration sur tous les indicateurs financiers. Compte-tenu de l’avancement des productions en cours, la société anticipe un dépassement de l’objectif de chiffre d’affaires de 17 M€ pour l’année en cours et attend un EBITDA annuel en retour à l’équilibre.

Les activités de production (conception et installation de centrales photovoltaïques), en forte croissance, s’établissent à 4,2 M€ sur le semestre (3,9 M€ sur les 12 mois 2020/2021) sous l’effet de l’avancement des nombreux projets en portefeuille et la livraison récente de projets significatifs de centrales au sol.

Progression de l’activité sur tous les segments

La forte croissance des activités de stockage (3,9 M€ au semestre contre 5,4 M€ sur 12 mois en 2020/2021) a été ralentie par la situation sanitaire, notamment sur les projets off-grid à l’international. Elles restent un axe majeur de développement, sur un segment d’activité à fort potentiel sur lequel Entech compte maintenir son avance technologique. Le chiffre d’affaires du segment hydrogène (0,1 M€ au semestre) traduit la montée en charge du projet initié au cours de l’exercice précédent.

Tous les indicateurs de profitabilité en amélioration

L’EBITDA s’établit à -0,25 M€ (-3,0% du chiffre d’affaires) contre -0,8 M€ (-8,5%) sur l’année 2020/2021. Dans un contexte de forte progression de l’effectif moyen (64 au 30.09.21 contre 55 au 31.03.21) les charges de personnel s’élèvent à 1,7 M€, soit 20,5% du chiffre d’affaires du semestre, à comparer à 27,6% sur l’exercice précédent. Les achats et charges externes passent de 11,3% du chiffre d’affaires sur l’année passée à 9,5% ce semestre. Après une charge d’amortissement de 0,26 M€, en variation linéaire par rapport à l’année passée (0,52 M€ pour l’année 2020/2021), le résultat d’exploitation s’établit à -0,50 M€, soit -6,2% du chiffre d’affaires, contre -14,1% pour l’année 2020/2021. Après un résultat financier de 0,1 M€, le résultat courant s’élève à -0,6 M€, soit une marge opérationnelle courante de -7,3%, à comparer à -15,9% pour l’ensemble de l’année 2020/2021. Le résultat net est de -0,2 M€, contre -0,5 M€ pour l’année 2020/2021.

Une situation financière post IPO en ligne avec les objectifs de croissance

Au 30 septembre 2021, les fonds propres s’élèvent à 2,5 M€ pour une dette nette de 10,5 M€. Après l’augmentation de capital réalisée lors de l’introduction en bourse du 4 octobre 2021 pour un produit net de 23,4 M€, les fonds propres s’élèvent à 25,9 M€ et la trésorerie, nette de dettes financières, à 12,9 M€. Entech bénéficie ainsi de moyens financiers et d’un levier de dette conséquents pour financer ses fortes ambitions de développement.

Perspectives

Au vu de son calendrier de livraisons à mi-janvier, Entech anticipe un dépassement de son objectif de chiffre d’affaires annuel de 17 M€. Sous l’effet combiné de la poursuite d’une forte croissance de l’activité et de charges opérationnelles maîtrisées, Entech projette dès l’année en cours un retour de l’EBITDA autour de l’équilibre.