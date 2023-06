BEEM lève 20m€ pour accélérer la transition énergétique dans les foyers européens

Beem, la startup à impact poursuit son accélération pour la transition énergétique à domicile via l’autoconsommation solaire en réalisant une levée de fonds de 20 millions d’euros. Cette étape clé, qui s’inscrit dans sa stratégie de développement, lui permet de répondre à la demande grandissante des particuliers de produire leur propre énergie renouvelable et renforce sa position de leader sur le marché de la gestion de l’énergie à la maison. Détails !

Soutenue par ses investisseurs historiques Alter Equity, 360 Capital et BNP Paribas Développement, Beem fait entrer Cathay Innovation à hauteur de 20 millions d’euros via son fonds C.Entrepreneurs lors de cette Série A, véritable gage de confiance dans un contexte économique marqué par le ralentissement des investissements, qui souligne l’importance donnée aux énergies renouvelables et aux solutions nouvelles pour les particuliers.

Une levée de fonds Série A, pour rendre la transition énergétique accessible à tous les foyers

Depuis sa création dans le start-up studio nantais Imagination Machine, Beem s’est donnée pour mission de permettre à chacun de mieux maîtriser son énergie chez soi. En promouvant l’adoption de l’autoconsommation solaire grâce à des solutions accessibles à tous, l’entreprise encourage chacun à mieux comprendre, maîtriser et économiser son énergie. Ces solutions répondent à un vrai besoin, selon une récente étude1, pas moins de 74% des Français ont la volonté de produire leur propre énergie. Le Kit Beem, premier produit de l’entreprise, est un kit solaire connecté conçu pour être installé par l’utilisateur. En produisant sa propre énergie solaire et en optimisant sa consommation grâce à l’application de coaching énergétique, il peut réaliser des économies pouvant atteindre jusqu’à 250€ d’électricité par an.

Ces solutions sont au cœur des problématiques des consommateurs : pouvoir d’achat, et sobriété dans un contexte de forte inflation et de tension énergétique.

Les solutions proposées par Beem sont conçues pour être techniquement efficaces mais également simples et pédagogiques à l’utilisation, levant ainsi les freins de l’autoconsommation. « Depuis le premier jour chez Beem, nous sommes convaincus qu’il faut transformer le rapport des particuliers à leur énergie », rappelle Ralph Feghali, cofondateur de Beem. « Aujourd’hui, avec la croissance de l’inflation et dans un contexte d’urgence écologique, nous sommes convaincus, plus que jamais, de la nécessité de rétablir la relation entre les individus et leur énergie. Cette levée de fonds confirme la confiance que nos investisseurs, historiques et nouveaux, ont en notre projet et nous permet d’accélérer notre impact.

500 000 foyers d’ici 2030

»“Séduits depuis nos premiers échanges par la vision et l’engagement de l’équipe pour permettre une adoption massive de l’autoconsommation, nous avons été impressionnés par sa capacité d’exécution dans cette phase de croissance rapide. Nous sommes très heureux d’accompagner la société dans cette nouvelle étape” indique Félix Mounier du fonds Alter Equity. Avec une communauté de plusieurs dizaines de milliers de foyers répartis en France et en Europe et un impact cible de 1000GWh par an, l’entreprise nantaise se fixe pour objectif d’équiper plus de 500 000 foyers d’ici 2030., Beem souhaite continuer à conquérir le territoire européen notamment en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. Pour ce faire, l’ambition de Beem est de créer un écosystème de produits innovants à l’expérience utilisateur inégalée. Avec 4 brevets déposés sur leurs produits existants, la R&D est clé chez Beem pour réellement mettre le consommateur au coeur de la maîtrise de l’énergie.

1 Etude Beem x Opinion Way, mars 2023