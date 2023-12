HeliosBox dâ€™HÃ©lioslite : lâ€™autoconsommation en version est-ouest en toute simplicitÃ©

Très connue pour ses trackers hautes performances et ses structures flottantes, la société savoyarde Hélioslite lance lors du salon Energaia 2023 un nouveau produit alu auto lesté HélioBox Est-Ouest, idéal pour les installations en autoconsommation. Une solution exclusive assemblée sur site ! Vous avez dit facile à installer ?

Alors que l’énergie solaire photovoltaïque est devenue compétitive par rapport à l’électricité du réseau, l’autoconsommation relève désormais de l’évidence économique. Les entreprises recherchent donc les solutions les plus à même d’optimiser l’autoconsommation solaire tout au long de la journée. Dans cette optique, la société Helioslite sise au Bourget du Lac en Savoie depuis sa création en 2013 a développé sa solution HelioBox Est-Ouest, compatible à la fois pour les projets en toiture et les projets au sol.

Une solution simple et rapide à mettre en place

« Grâce à notre système innovant fait de bacs lestés robustes et recyclables, les calculs de calepinage et de ballast spécifiques au projet n’ont jamais été aussi faciles. Notre configurateur en ligne vous permet de personnaliser votre installation solaire pour répondre exactement à vos besoins. Il suffit d’entrer simplement les détails du projet et notre configurateur générera pour vous les calculs optimaux de disposition et de ballast. Cela rationalise le processus de conception et garantit que votre système solaire est adapté à vos besoins spécifiques » assure Jay Boardman, co-fondateur et président de la société. Conçue et fabriquée en France, la solution HelioBox se distingue notamment par sa simplicité et à sa rapidité à être mise en place. HeliosBox présente une conception simple et flexible, et ses étapes d’assemblage intuitives in situ, avec fixation par clipsage, nécessitent une formation minimale des installateurs. « Le processus d’installation simple garantit que votre projet se réalise plus facilement et dans les délais. Vous pouvez économiser du temps et des ressources en minimisant les besoins de formation et en maximisant la productivité de votre main-d’œuvre » poursuit le chef d’entreprise. La solution Helioslite dispose d’une ETN « Enquête Technologie Nouvelle » qui lui permet de se conformer aux exigences des assurances. « A terme, nous visons l’ATEC » souligne Jay Boardman.

HelioBox sur les rails lors d’Energaia

Avec cette nouvelle solution, Helioslite connaît un net regain d’activité. En effet, le portefeuille de vente HeliosBox Est-Ouest pour 2024 dépasse déjà 5MWc. Preuve que le produit répond à une demande qui marie de concert efficacité et simplicité. Prophète en son pays, Helioslite a déjà réalisé, en mois d’une journée, une installation de 20kWc en autoconsommation pour une entreprise à Savoie Technolac. HeliosBox Est-Ouest a également été choisi pour une centrale d’autoconsommation de 55 kWc pour un grand hôtel à Annecy avec une installation prévue en février 2024. Même si le lancement commercial officiel d’HeliosBox Est-Ouest sera effectif lors d’Energaïa, son attrait technico-économique a d’ores et déjà généré des commandes. « Aujourd’hui, la distribution est assurée par Krannich Solar France, mais nous sommes en discussion avec un 2ème distributeur en complément pour développer plus encore le produit » se réjouit Jay Boardman. Avec ce lancement d’HelioBox Est-Ouest et la version Sud à venir et avec les trackers un axe et demi HelioTrack, Helioslite dispose d’une gamme complète et diversifiée de systèmes solaires innovants et particulièrement adaptée au marché d’aujourd’hui. Pour l’an prochain, Helioslite prévoit un CA de plus d’un million d’euros. Avec l’HelioBox Est-Ouest en fer de lance de l’activité…

ww.youtube.com/watch?v=leJQzHgzjJs&t=1s