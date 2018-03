IntermarchÃ© de TrÃ©muson (22)/EDF ENR : inauguration d'une installation photovoltaÃ¯que en autoconsommation

L’autoconsommation monte en puissance y compris chez les professionnels. En inaugurant, mercredi 21 mars derniert, son installation photovoltaïque en autoconsommation, l’Intermarché de Trémuson démontre aux côtés d’EDF ENR tout l’intérêt que porte la grande distribution à produire et consommer sa propre électricité pour maîtriser sa facture énergétique et son empreinte carbone.

Taux d’autoconsommation de 98%

L’intermarché de Trémuson a souhaité se lancer dans l’autoconsommation. Il a sollicité l’accompagnement du groupe EDF et notamment de sa filiale EDF ENR, spécialiste du solaire photovoltaïque en toiture. Composé de 384 panneaux solaires Photowatt fabriqués en France, le dispositif de près de 100 kWc est installé sur le toit du parking couvert existant de 64 places. Les premiers kWh sont produits depuis le 15 mars 2018.

Avec un taux d’autoconsommation estimé à 98%, l’Intermarché de Trémuson devrait consommer la quasi totalité de sa production photovoltaïque. L’installation produira grâce au soleil plus de 90 000 kWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 37 foyers. Le magasin devrait couvrir 12% de ses besoins en énergie avec cette électricité solaire locale.

Répondre aux besoins des groupes froids tout au long de l’année

L’autoconsommation apporte ainsi une solution optimale aux magasins de la grande distribution : ils disposent de surfaces conséquentes et leur consommation énergétique est soutenue et régulière la journée, au moment où les panneaux solaires produisent le plus, tout au long de l’année, pour répondre aux besoins des groupes froids. Au moment même où s’ouvre le débat public autour de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), l’initiative répond parfaitement aux objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixant à 32% la part d’énergie renouvelable dans notre consommation en 2030. EDF ENR peut d’ailleurs témoigner de l’exemplarité de la filière agro-alimentaire à travers les nombreux projets en cours de réalisation dans toute la France.

Mickaël GOGER, Adhérent Intermarché Trémuson témoigne : « Notre projet s’inscrit dans une démarche globale qui privilégie la proximité et l’humain : proximité des emplois, des entreprises partenaires et des fournisseurs pour favoriser l’économie régionale et la qualité de nos produits. Consommer sa propre électricité répond donc parfaitement à cette ambition. De plus, le choix d’une installation photovoltaïque en autoconsommation complète naturellement nos actions écologiques déjà entreprises : recyclage des cartons et plastiques, collecte des piles, ampoules, bouchons et vêtements, production de chauffage par un système de récupération de chaleur, fermeture des meubles froids positifs et négatifs, et mise à disposition d’une borne de charge pour véhicules électriques. Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre contribution à la Transition Energétique ! »

