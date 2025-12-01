Le groupe danois European Energy amÃ©liore ses performances financiÃ¨res et dÃ©ploie les systÃ¨mes de stockage par batterie

Les rÃ©sultats financiers de European Energy sur les neuf premiers mois de 2025 affichent une amÃ©lioration significative ainsi quâ€™une augmentation de l’activitÃ© malgrÃ© des conditions de marchÃ© mitigÃ©es. Le systÃ¨me de stockage par batterie (BESS) a progressÃ© dans l’ensemble du portefeuille, avec 172 MW en construction et plus de 6 GW en dÃ©veloppement.

European Energy a enregistrÃ© une amÃ©lioration de ses rÃ©sultats financiers au cours des neuf premiers mois de 2025 par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode en 2024. Cette Ã©volution s’explique principalement par l’augmentation des cessions d’actifs dans le domaine des Ã©nergies renouvelables. La sociÃ©tÃ© a Ã©galement connu une augmentation de son activitÃ© de construction et de nouveaux progrÃ¨s dans le domaine du stockage par batterie. L’EBITDA s’est Ã©levÃ© Ã 114,5 millions d’euros, soit une augmentation de 102,5 millions d’euros par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Cette amÃ©lioration est principalement due aux cessions de parcs solaires, Ã©oliens et hybrides en Pologne, au Danemark, en Allemagne et aux Ã‰tats-Unis, ainsi qu’aux ventes d’Ã©lectricitÃ©. Les rÃ©sultats d’exploitation des actifs de production d’Ã©nergie ont augmentÃ© par rapport Ã l’annÃ©e derniÃ¨re, mais sont restÃ©s sous pression, les prix de l’Ã©lectricitÃ© rÃ©alisÃ©s Ã©tant infÃ©rieurs aux prÃ©visions. Le bÃ©nÃ©fice avant impÃ´ts s’est Ã©levÃ© Ã 9,6 millions d’euros, contre une perte de 73,1 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2024.

Adaptation aux conditions de marchÃ© et dÃ©ploiement du BESS

Â« Nous avons pris des mesures pour nous adapter aux conditions actuelles du marchÃ© en mettant l’accent sur les nouvelles technologies. Cette annÃ©e, nous avons renforcÃ© le dÃ©ploiement du stockage par batterie dans l’ensemble de notre portefeuille, une stratÃ©gie commence dÃ©sormais Ã porter ses fruits et nous espÃ©rons qu’elle soutiendra nos performances dans les annÃ©es Ã venir Â», analyse Jens-Peter Zink. Ã€ la fin des neuf premiers mois de 2025, 172 MW de capacitÃ© de stockage par batterie Ã©taient en cours de construction. European Energy dÃ©veloppe actuellement plus de 6 GW de solutions de stockage par batterie. La sociÃ©tÃ© prÃ©voit que le dÃ©ploiement du BESS amÃ©liorera les revenus et les bÃ©nÃ©fices des centrales Ã©nergÃ©tiques opÃ©rationnelles en permettant la gestion de la rÃ©duction de la production et en optimisant la valeur des ventes d’Ã©nergie, renforÃ§ant ainsi l’attractivitÃ© des actifs pour les investisseurs. La sociÃ©tÃ© a Ã©mis en octobre une obligation senior d’un montant de 100 millions d’euros Ã trois ans. Cette Ã©mission a apportÃ© une flexibilitÃ© supplÃ©mentaire aux activitÃ©s de dÃ©veloppement et de construction de projets et a Ã©tÃ© entiÃ¨rement souscrite en une journÃ©e. Le prix final reflÃ¨te le vif intÃ©rÃªt du marchÃ©.

EncadrÃ©

Les perspectives

Au cours des neuf premiers mois de 2025, la sociÃ©tÃ© a conclu la vente de projets reprÃ©sentant une puissance totale de 1,3 GW. D’autres ventes de projets devraient Ãªtre finalisÃ©es vers la fin de l’annÃ©e. Certaines de ces transactions dÃ©pendent d’autorisations (par exemple, des investissements directs Ã©trangers Ã©chappant au contrÃ´le d’European Energy) et pourraient donc Ãªtre reportÃ©es au dÃ©but de l’annÃ©e 2026.En consÃ©quence, les prÃ©visions d’EBITDA ont Ã©tÃ© ajustÃ©es Ã 200 millions d’euros, avec une marge de +/-15 %.