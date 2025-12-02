Dualsun Académie, premier centre de formation à unir solaire, pompe à chaleur et solarothermie

Fraîchement certifiée QualiPAC, la Dualsun Académie a inauguré le 2 décembre dernier à Lyon une plateforme de formation inédite : le premier espace de formation qui réunit formations solaires, pompe à chaleur (PAC) et solarothermie. Un catalogue qui colle aux nouvelles évolutions du marché du solaire !

Face à une offre jusqu’ici fragmentée, Dualsun ambitionne de devenir la référence de la formation PAC-Solaire en intégrant toutes les technologies de PAC. Dès 2026, plus d’une centaine de professionnels seront formés chaque année. Un virage stratégique pour le leader du solaire résidentiel, décidé à accompagner le remplacement des six millions de chaudières en service en France.

Une première année réussie… et un nouveau cap pour la Dualsun Académie

Implanté à Rillieux-la-Pape (69) depuis septembre 2024, ce deuxième site après Marseille créé sous la bannière de la Dualsun Académie, a pleinement rempli son rôle de centre de formation sur les métiers du solaire, auprès des poseurs, électriciens ou commerciaux. En un an, il a déjà accueilli 315 apprenants et affiche une note de satisfaction moyenne supérieure à 9,5 sur 10. Ses deux formations les plus plébiscitées (Bootcamp Poseur PV et QualiPV) illustrent son double rôle de formation par le geste et de certification des compétences pour la filière. Dans un contexte de chocs réglementaires générant une baisse de la demande, la filière solaire mise sur la diversification et l’électrification des usages, dont le chauffage. Le pari : un rebond de la PAC en 2026, boostée par le maintien des aides en MPR et CEE pour le remplacement de chaudières, et lignes directives de la RE 2020, qui consacre la PAC comme solution de chauffage privilégiée dans le neuf.

PAC et solaire : un duo à fort potentiel qui requiert davantage de formation

Deux constats forts ont conduit la Dualsun Académie à opérer ce virage stratégique vers la PAC. Dans un premier temps, la forte complémentarité entre solaire et PAC commence à séduire les consommateurs. Dualsun a ainsi constaté une demande grandissante pour combiner panneaux solaires et pompe à chaleur, avec 1 demande sur 4 enregistrée sur son site qui associe panneaux solaire et remplacement de chaudière. Sans compter la demande croissante de PAC air/air pour la climatisation, qui a explosé à l’été 2025. Dans un second temps, Dualsun reconnaît qu’il existe un vrai besoin d’excellence sur la pose et le dimensionnement des PAC. Une étude récente de l’ADEME* montre qu’un tiers des pompes à chaleur ont une performance limitée par des défauts d’installation et de réglage.

Une plateforme pédagogique complète : QualiPAC, gestes techniques et maintenance

Après 2 mois de travaux et, plus de 50 000€ investis, cette nouvelle plateforme permettra aux apprenants de se former, en plus des formations solaires préexistantes, sur des PAC air/air, air/eau, eau/eau en fonctionnement ainsi que s’exercer sur 2 bancs de manipulation : PAC air/air ainsi qu’un banc Solarothermie. Au programme : des formations certifiantes comme l’incontournable QualiPAC, mais aussi des formations aux gestes techniques, comme le bootcamp Poseur Clim en format court et une formation de maintenance PAC. Des PAC Arkteos, Atlantic ou encore LG permettront aux apprenants de comparer les solutions et de se forger leur avis pour mieux conseiller leurs clients. “Notre objectif, c’est de réunir sous un même toit métiers du solaire et métiers de la pompe à chaleur. Au lieu de créer des cursus distincts pour les chauffagistes et pour les solaristes, nous ouvrons un espace d’échange et d’apprentissage mutuel entre les deux filières, incluant fabricants, installateurs, et formateurs ”souligne David Calmet, responsable des programmes de formation.

La première formation à la Solarothermie

A la suite de son partenariat industriel avec Arkteos, Dualsun Académie lance la première formation dédiée à la solarothermie, une technologie qui associe une PAC eau/eau à des panneaux solaires hybrides PVT. Cette formation permet aux installateurs de se positionner sur une offre à très haute performance énergétique, combinant production d’électricité, de chaleur et optimisation de l’autoconsommation. “L’intégration de la solarothermie à nos parcours QualiPAC reflète notre stratégie d’innovation : nous ouvrons de nouvelles perspectives pour les professionnels et contribuons à transformer durablement la facture énergétique des particuliers” ajoute Jérôme Mouterde, co-fondateur et dirigeant de Dualsun.