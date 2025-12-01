Avec sa solution Medium Voltage Storage Station 9200, SMA dessine par précognition le futur du stockage

SMA élargit son offre pour les systèmes de stockage à batteries (BESS) et les centrales photovoltaïques de grande envergure avec sa nouvelle solution conteneurisée “clé en main” MVPS-9200 !

SMA Solar Technology enrichit son offre pour les projets photovoltaïques et de stockage d’énergie par batteries de grande envergure en Europe avec la Medium Voltage Power Station 9200 (Station moyenne tension MVPS-9200) en version conteneurisée de 12 mètres (40 pieds). Cette nouvelle solution commercialisée intègre dans un conteneur standard, deux onduleurs haute performance, deux transformateurs et une installation de distribution moyenne tension. La MVPS-9200 offre aux EPC et aux développeurs de projets une puissance électrique doublée intégrée au sein d’une seule unité clé en main, ce qui simplifie la conception et l’installation des centrales.

Une solution made in Europe

La solution conteneurisée MVPS-9200 est produite en Europe, garantissant des délais de livraison courts et une proximité avec les clients. Son développement et sa fabrication s’appuient sur le partenariat important conclu avec la société italienne CEP, qui apporte une expertise technique supplémentaire sur les composants moyenne tension. « Notre nouvelle Medium Voltage Power Station (MVPS) de 40 pieds (12 mètres) combine une ingénierie de pointe, une technologie d’onduleurs éprouvée et une logistique optimisée pour offrir une solution qui garantit une efficacité accrue, de la planification à l’exploitation. Elle permet à nos clients de mettre en oeuvre leurs projets plus rapidement et de manière plus rentable », explique Florian Bechtold, EVP Business Division Large Scale. Adaptée aux infrastructures de grande taille, centrales photovoltaïques et BESS, la MVPS-9200 prend en charge le fonctionnement d’installations avec une tension DC de 1500 V (1500 VDC). Sa conception redondante garantit une disponibilité élevée, réduit les coûts d’exploitation et permet de planifier la production, ce qui rend l’exploitation des installations plus efficace. Selon les configurations, la solution MVPS-9200 intègre les onduleurs Sunny Central UP pour les centrales photovoltaïques, les onduleurs Sunny Central Storage UP ou UP-S pour les BESS. Grâce à la technologie SiC-MOSFET*, l’onduleur Sunny Central UP-S diminue les pertes d’énergie contribuant ainsi à la réduction des coûts d’exploitation.

Des gains de productivité significatifs

Disponible dans des classes de puissance allant de MVPS-5860 à MVPS-9200, cette version conteneurisée offre de nombreux avantages :

● Des coûts d’installation réduits, tous les composants sont regroupés dans une solution unique au format conteneur 40 pieds,

● une disponibilité accrue des installations, la redondance des composants assure un fonctionnement continu, y compris lors des opérations de maintenance,

● Une maintenance facilitée, une installation de distribution moyenne tension à 4 champs permet de maintenir 50 % de la puissance totale du système pendant les travaux de maintenance et d’entretien,

● une intégration flexible, la MVPS-9200 s’adapte aux conteneurs BESS modernes de plus de 5 MWh, en configurations 2 h et 4 h,

● des coûts d’exploitation maîtrisés pour les BESS, la technologie SiC performante réduit les pertes énergétiques, améliorant la rentabilité à long terme des centrales BESS.

Encadré

Un investissement flexible et pérenne

Grâce à des coûts d’investissement réduits, à un logiciel SMA éprouvé et à une conception d’installation efficace et évolutive, la Medium Voltage Power Station 9200 de 40 pieds offre une solution flexible pour les installations BESS et photovoltaïques modernes avec une tension DC de 1500 V (1500 VDC). La SMA MVPS 9200 est une station compacte, performante et clé en main, qui facilite la mise en place, l’exploitation et l’intégration de projets. Elle a été développée sur la base de nombreuses années d’expérience acquise dans le cadre de projets MVPS 20 pieds réalisés dans le monde entier et bénéficie du soutien du partenariat avec CEP.

* Technologie SiC-MOSFET disponible uniquement avec les onduleurs Sunny Central Storage UP-S