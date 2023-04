A la rencontre de Tecsol lors du forum des Energies de Bordeaux le 11 mai prochain

Le bureau d’études Tecsol participera le 11 mai prochain au Forum des Energies organisé par le Syndicat Départemental Energies et Environnement de la Gironde. Tecsol est présent en Gironde depuis une dizaine déjà par le biais d’une agence qui compte quatre ingénieurs. Tecsol a déjà accompagnés de nombreux projets solaires pour le compte du SDEEG, de la Ville de Mérignac, du Département de la Gironde et bien d’autres. Et comme le dit André Joffre, le président du bureau d’études, « nous ne sommes qu’à l’aube des Trente Glorieuses du solaire, et nous avons tous à bâtir encore ensemble un avenir sobre et solaire ! »

Lors de ce forum, toutes les communes et intercommunalités de Gironde ainsi que les partenaires institutionnels sont invités. Les enjeux énergétiques représentent aujourd’hui la principale préoccupation des collectivités : hausse du coût de l’énergie, réchauffement climatique… Le SDEEG organise donc cette journée de rencontres et d’exposition autour de ces thématiques : économies d’énergies, production d’énergies renouvelables, modernisation des réseaux électriques, gaziers, mobilité alternative, éclairage public, urbanisme, défense incendie…

Venez retrouver Tecsol sur le stand de éponyme (stand intérieur « F »)