Le groupe CIM lance une plateforme dotÃ©e d’une capacitÃ© de 1,2 GW de modules PV et de 690 MW de batteries

La sociÃ©tÃ© amÃ©ricaine d’investissement immobilier CIM Group a lancÃ© une plateforme Ã©nergÃ©tique dotÃ©e d’un portefeuille d’actifs photovoltaÃ¯ques et de systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batteries (BESS). AppelÃ©e Permanent Power Company, la nouvelle plateforme Ã©nergÃ©tique dispose d’un portefeuille initial de 1,2 GW de photovoltaÃ¯que solaire, dont plus de la moitiÃ© (652 MW) est opÃ©rationnelle, et de 690 MW/2 760 MWh de BESS, dont 360 MW/1 440 MWh sont opÃ©rationnels.

Outre ses projets photovoltaÃ¯ques et de systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batterie (BESS) opÃ©rationnels, la sociÃ©tÃ© possÃ¨de un projet solaire couplÃ© Ã un systÃ¨me de stockage, appelÃ© Grape, actuellement en construction. Un contrat d’achat d’Ã©lectricitÃ© (CAE) Ã long terme a rÃ©cemment Ã©tÃ© conclu pour le projet Grape, situÃ© en Californie, avec un fournisseur d’Ã©nergie rÃ©glementÃ© dont l’identitÃ© n’a pas Ã©tÃ© divulguÃ©e. Ce contrat porte sur la totalitÃ© de la production du projet solaire photovoltaÃ¯que et du systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie par batterie (BESS), d’une capacitÃ© respective de 246 MW et 150 MW/600 MWh.

Un autre projet solaire couplÃ© Ã un systÃ¨me de stockage, baptisÃ© Daylight, est actuellement prÃªt pour la construction et combinera 550 MW de panneaux photovoltaÃ¯ques Ã 330 MW/1Â 320 MWh de systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie par batterie (BESS). Ã€ l’instar du projet Grape, il est Ã©galement situÃ© en Californie, dans la vallÃ©e de San Joaquin. De plus, outre son portefeuille de projets photovoltaÃ¯ques et de systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batterie (BESS), cette nouvelle plateforme Ã©nergÃ©tique dispose Ã©galement de 24 kilomÃ¨tres d’infrastructures de transport d’Ã©lectricitÃ© en Californie.

Selon le groupe CIM, le regroupement des actifs solaires et BESS opÃ©rationnels avec les infrastructures de transport et les projets en phase de dÃ©veloppement sur une seule plateforme permettra une plus grande efficacitÃ© opÃ©rationnelle, une plus grande flexibilitÃ© de financement et jettera les bases d’une expansion nationale.

Pour soutenir le dÃ©veloppement de sa plateforme Ã©nergÃ©tique, Permanent Power Company a obtenu un engagement de financement de 400 millions de dollars amÃ©ricains auprÃ¨s de la sociÃ©tÃ© d’investissement HPS Investment Partners, qui fait partie du gestionnaire d’actifs mondial BlackRock. Ce financement permettra d’accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement des projets Grape et Daylight, tout en fournissant les ressources nÃ©cessaires pour Ã©largir le portefeuille de projets de l’entreprise grÃ¢ce Ã des acquisitions stratÃ©giques de projets futurs.

Â« Permanent Power Company est une plateforme Ã©nergÃ©tique axÃ©e sur la croissance Ã long terme et un approvisionnement Ã©nergÃ©tique stable, la production d’Ã©lectricitÃ© domestique, le stockage et le transport d’Ã©nergie Â», a dÃ©clarÃ© Avi Shemesh, cofondateur et associÃ© principal du groupe CIM. Â« La conclusion de cet important contrat d’achat d’Ã©lectricitÃ© (CAE) Ã long terme avec la division Ã©nergie rÃ©glementÃ©e d’un gÃ©ant mondial de l’Ã©nergie pesant 200 milliards de dollars souligne la dynamique de cette plateforme et renforce notre capacitÃ© Ã fournir de l’Ã©lectricitÃ© Ã nos clients Ã grande Ã©chelle. Â»