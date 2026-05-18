Interview Solal Botbol : Â« Pourquoi lâ€™arrivÃ©e des batteries au sodium est une rÃ©volution pour la voiture Ã©lectrique ? Â»

Alors que le vÃ©hicule Ã©lectrique entre dans une nouvelle phase dâ€™adoption massive portÃ©e par une crise mondiale de lâ€™Ã©nergie, une nouvelle Ã©tape technologique est en train de sâ€™ouvrir avec lâ€™arrivÃ©e des batteries au sodium. Longtemps considÃ©rÃ©e comme une simple alternative thÃ©orique au lithium, cette technologie vient dâ€™entrer en 2026 dans une phase dâ€™industrialisation concrÃ¨te avec Ã la clÃ© des bÃ©nÃ©fices concrets sur le coÃ»t, la sÃ©curitÃ© et la performance qui pourraient redessiner en profondeur lâ€™Ã©quation stratÃ©gique et Ã©conomique de la mobilitÃ© Ã©lectrique. Point dâ€™accÃ©lÃ©ration majeur de cette transformation, lâ€™annonce faite dÃ©but mai lors du dernier Salon de lâ€™Automobile de PÃ©kin, par le leader mondial des batteries CATL. Le groupe chinois, qui contrÃ´le Ã lui seul 40% du marchÃ© mondial, a officialisÃ© la mise en production industrielle de sa batterie au sodium, baptisÃ©e Naxtra, appelÃ©e Ã devenir une base technologique de rÃ©fÃ©rence pour de nombreux constructeurs de vÃ©hicules Ã©lectriques. DÃ©cryptage avec Solal Botbol, cofondateur et PDG de Beev, startup franÃ§aise leader du leasing de vÃ©hicules 100% Ã©lectrique (avec plus de 5 000 clients particuliers, professionnels et entreprises dÃ©jÃ accompagnÃ©s) â€¦

Â PSÂ : Quel est le principe de fonctionnement dâ€™une batterie au sodiumÂ ?

Sola BotbolÂ : Â« Le fonctionnement reste celui que lâ€™on connaÃ®t dÃ©jÃ avec le lithium-ion : des ions qui circulent entre deux Ã©lectrodes pour stocker et restituer lâ€™Ã©nergie. Mais ici, on change un Ã©lÃ©ment clÃ© : le lithium est remplacÃ© par le sodium, un Ã©lÃ©ment chimique tout simplement issu du sel. Et cette diffÃ©rence est majeure, car le sel est une ressource abondante, dÃ©jÃ exploitÃ©e partout dans le monde et notamment en France. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment cette accessibilitÃ© qui est rÃ©volutionnaire et qui pourrait ouvrir la voie Ã une adoption massive des batteries au sodium autour du globe.Â Â»

Â«Â Mais lÃ oÃ¹ le sodium se dÃ©marque vraiment, câ€™est par sa constanceÂ Â»

PSÂ : Quel est lâ€™intÃ©rÃªt de dÃ©velopper des batteries basÃ©es sur le sodium plutÃ´t que le lithiumÂ ?

SBÂ : Â« Face au lithium, le sodium change la donne : la matiÃ¨re premiÃ¨re est 3 Ã 5 fois moins coÃ»teuse et les batteries au sodium prÃ©sentent une bien meilleure stabilitÃ© chimique ainsi que des performances supÃ©rieures par grand froid. Pour lâ€™instant, leur densitÃ© Ã©nergÃ©tique reste environ 30 % plus faible, ce qui limite leur usage sur les longues distances. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment ce compromis qui en fait une solution idÃ©ale pour la mobilitÃ© urbaine de type petite citadine ou utilitaire lÃ©ger. Autrement dit, le sodium ne remplace pas dÃ¨s Ã prÃ©sent le lithium, il vient plutÃ´t le complÃ©ter lÃ oÃ¹ câ€™est le plus pertinent. Â»

PSÂ : En matiÃ¨re dâ€™autonomie et de recharge, quelles sont les performances Ã attendreÂ ?

SBÂ : Â«Â Avec une densitÃ© autour de 175 Wh/kg, les batteries sodium offrent aujourdâ€™hui 300 Ã 400 km dâ€™autonomie sur une citadine, largement de quoi couvrir les 90 % de trajets quotidiens en France qui ne dÃ©passent pas les 50 km. CÃ´tÃ© recharge, on atteint 80 % en 15 Ã 20 minutes, au niveau des meilleures batteries lithium actuelles. Mais lÃ oÃ¹ le sodium se dÃ©marque vraiment, câ€™est par sa constance : ses performances tiennent mÃªme par grand froid. Et surtout, il peut encaisser des milliers de cycles de charge rapide sans se dÃ©grader, ce qui est une vraie faiblesse de la technologie lithium. Alors que la recharge rapide au quotidien est une prÃ©occupation massive pour celles et ceux qui hÃ©sitent encore Ã passer Ã lâ€™Ã©lectrique, cela peut faire une rÃ©elle diffÃ©rence. Â»

Â«Â Un risque dâ€™incendie quasi nul du fait dâ€™un risque dâ€™emballement thermique fortement rÃ©duitÂ Â»

PSÂ : Quels sont les avantages concrets dâ€™un vÃ©hicule Ã©lectrique avec une batterie au sodiumÂ ?

SBÂ : Â«Â ConcrÃ¨tement, le sodium rend le vÃ©hicule Ã©lectrique plus fiable et plus serein au quotidien : en hiver en pÃ©riode de froid extrÃªme, la perte dâ€™autonomie est de seulement 10 %, contre jusquâ€™Ã 30 % pour le lithium. La sÃ©curitÃ© est Ã©galement bien meilleure, avec un risque dâ€™incendie quasi nul du fait dâ€™un risque dâ€™emballement thermique fortement rÃ©duit. Enfin, câ€™est une technologie qui permet une durÃ©e de vie supÃ©rieure Ã 4 000 cycles, soit 15 Ã 20 ans dâ€™usage normal. Bilan : les vÃ©hicules Ã©lectriques Ã batterie au sodium seront plus sÃ»rs, plus durables et rÃ©ellement performants, mÃªme par grand froid. Â»

PSÂ : Devra-t-on changer ses habitudes ou son Ã©quipement si lâ€™on passe Ã un vÃ©hicule avec une batterie au sodiumÂ ?

SBÂ : Â«Â Pour lâ€™utilisateur final, le passage au sodium sera totalement transparent : aucune habitude Ã changer, aucune adaptation Ã prÃ©voir. Les standards de recharge restent les mÃªmes, Type 2 et CCS, tout comme les protocoles de communication. ConcrÃ¨tement, une borne installÃ©e aujourdâ€™hui continuera de fonctionner sans modification avec un vÃ©hicule au sodium mis demain sur le marchÃ©. Câ€™est une Ã©volution de la batterie, pas de lâ€™Ã©cosystÃ¨me. Â»

Â«Â 2 000 Ã 4 000 euros en moins sur une citadineÂ Â»

PSÂ : Les batteries au sodium vont-elles permettre aux constructeurs de proposer des vÃ©hicules Ã©lectriques moins chersÂ aux automobilistesÂ ?

SBÂ : Â«Â Le sodium est lâ€™un des leviers les plus crÃ©dibles pour rendre enfin le vÃ©hicule Ã©lectrique accessible au plus grand nombre. Quand la batterie reprÃ©sente 30 Ã 40 % du prix dâ€™un vÃ©hicule, rÃ©duire ce coÃ»t de 20 Ã 30 % comme le permet le moindre coÃ»t du sodium change tout. Cela se traduit concrÃ¨tement par 2 000 Ã 4 000 euros en moins sur une citadine. Et surtout, cela rend rÃ©aliste lâ€™arrivÃ©e dâ€™Ã©lectriques sous les 20 000 euros sans tenir compte des aides Ã lâ€™acquisition. Â»

PSÂ : Et quelles Ã©conomies cela pourrait-il reprÃ©senter pour les professionnels et les flottes dâ€™entreprisesÂ ?

SBÂ : Â«Â Pour les flottes dâ€™entreprise, le sodium change immÃ©diatement lâ€™Ã©quation Ã©conomique : on peut viser 10 Ã 15 % dâ€™Ã©conomie sur le loyer mensuel dâ€™un utilitaire, Ã autonomie Ã©quivalente. Cela peut reprÃ©senter une cinquantaine dâ€™euros par vÃ©hicule et par mois sur lâ€™entrÃ©e et le milieu de gamme. Ã€ lâ€™Ã©chelle dâ€™une flotte de 100 vÃ©hicules, on parle dÃ©jÃ de 60 000 euros rÃ©cupÃ©rÃ©s chaque annÃ©e. Autrement dit, le sodium devient un levier direct de rÃ©duction du TCO. Â»

Â«Â La production en sÃ©rie dÃ©marre dÃ¨s cette annÃ©e chez le leader mondial CATLÂ Â»

PSÂ : Quand les automobilistes doivent-ils sâ€™attendre Ã voir cette technologie arriverÂ ?

SBÂ : Â«Â Le calendrier est dÃ©sormais trÃ¨s concret : la production en sÃ©rie dÃ©marre dÃ¨s cette annÃ©e chez le leader mondial CATL. Les premiers vÃ©hicules Ã©quipÃ©s arriveront sur les routes fin 2026, dÃ©but 2027, dâ€™abord en Chine sur les segments citadins avec des constructeurs comme BYD, Chery et JAC. Lâ€™Europe, et donc la France, suivront avec un lÃ©ger dÃ©calage, en commenÃ§ant par des vÃ©hicules de constructeurs chinois qui devraient arriver chez nous entre 2027 et 2028. Quant aux constructeurs europÃ©ens, ils visent une industrialisation au plus tÃ´t en 2028, le temps de rattraper leur lourd retard technologique sur le volet batterie. Â»

PSÂ : Et pour les professionnels et les entreprises ?

SBÂ : Â«Â Pour les professionnels, on peut rÃ©alistiquement sâ€™attendre Ã ce que les premiÃ¨res commandes soient passÃ©es courant 2027, dâ€™abord via des utilitaires lÃ©gers asiatiques importÃ©s. Pour une offre europÃ©enne homologuÃ©e et disponible en volume, il faudra lÃ aussi plutÃ´t viser 2028. Dâ€™ici lÃ , le marchÃ© entreprise en France restera sur des sÃ©ries pilotes pour prouver les avantages concrets de la technologie et sa fiabilitÃ©. On ne doit donc pas encore sâ€™attendre Ã des flottes complÃ¨tes tournant au sodium dâ€™ici quelques annÃ©es. Clairement, le sodium ne va pas remplacer le lithium dans lâ€™immÃ©diat : il sera pertinent pour les vÃ©hicules urbains du quotidien et les vÃ©hicules utilitaires lÃ©gers, mais pour le reste des usages plus intensifs, le lithium restera une technologie dominante pendant encore plusieurs annÃ©es. Â»