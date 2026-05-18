FagniÃ¨res : VALOREM lance un financement participatif pour un projet de stockage

Avec un objectif global de 3,3 millions dâ€™euros, cette campagne de financement participatif en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© est dÃ©diÃ©e Ã la construction dâ€™une centrale de stockage Ã FagniÃ¨res, dans la Marne. Cette levÃ©e de fonds est ouverte Ã tous. La participation au financement de ce projet est accessible en ligne aux Ã©co-Ã©pargnants, Ã partir de 100 â‚¬, aprÃ¨s une inscription prÃ©alable sur le portail en ligne hÃ©bergÃ© sur la plateforme de Lendosphere.

La centrale de stockage sera situÃ©e dans l’enceinte du poste Ã©lectrique Haute Tension de FagniÃ¨res et pourra stocker l’Ã©lectricitÃ© produite par les parcs d’Ã©nergie renouvelable de VALOREM raccordÃ©s sur ce poste, notamment celui de Cheniers Ã‰nergies, ou directement depuis le rÃ©seau. Elle sera composÃ©e de 6 conteneurs de batteries au lithium permettant de stocker et dÃ©stocker deux heures dâ€™Ã©nergie Ã une puissance maximale de 11 MW. L’ouverture du chantier est prÃ©vue en aoÃ»t 2026.

Pour Nicolas David, Responsable RÃ©gional du Groupe VALOREM : Â«Â Ce projet de centrale de stockage sâ€™inscrit dans la continuitÃ© de lâ€™engagement de VALOREM dans la Marne depuis plus de 15 ans, au service dâ€™une transition Ã©nergÃ©tique ancrÃ©e localement. Le stockage est un complÃ©ment essentiel au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables : il participe Ã lâ€™Ã©quilibre du rÃ©seau Ã©lectrique en optimisant en temps rÃ©el lâ€™ajustement entre production et consommation dâ€™Ã©lectricitÃ©. Avec ce projet, VALOREM contribue Ã renforcer la stabilitÃ© du rÃ©seau. Â»