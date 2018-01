Le Groupe Cap Sud annonce la mise en place d'une levÃ©e de fonds de 15,2 millions d'euros

Le Groupe Cap Sud, installé dans le Nord-Isère, et acteur national de premier plan dans l’étude, l’installation, la maintenance et l’asset management de centrales photovoltaïques, poursuit sa forte croissance avec l’annonce de la mise en place d’une levée de fonds engagée de 15,2 millions d’euros sur un montant total d’opération de 19 millions d’euros pour la construction et l’acquisition de centrales photovoltaïques d’une puissance totale de 11 MW.

Depuis 2006, le Groupe Cap Sud a su s’imposer sur le secteur mouvant du photovoltaïque français, et ce nouveau financement lui permettra, en plus de conserver un portefeuille d’actifs de 11 MW, de poursuivre son développement en France et à l’étranger, et consolider sa position de leader sur le segment des installations photovoltaïques de 100 kWc en France.

La croissance du Groupe soutenue par la levée de fonds

Sur cette levée de fonds de 15.2 millions d’euros, le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes participe à hauteur de 51% de la dette long terme, et la Bpifrance à hauteur de 49%. Dans cette opération, sont intervenus le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes en qualité d’arrangeur, et Dolidon Partners, en qualité de conseils juridiques. Adenfi a réalisé les due-diligences bancaires. Prisca Carpo, directrice projet du Groupe Cap Sud confie : « Cette réussite est avant tout incontestablement le résultat d’un travail d’équipe. Nous orientons et développons notre activité avec passion et avec l’envie d’être toujours plus professionnel. Cette nouvelle levée de fond vient conforter ce désir d’accroissement continu. »

Une ambition forte pour 2018

Cette nouvelle opération financière appuie la forte ambition du Groupe pour l’année 2018. En effet, le Groupe prévoit de recruter 35 personnes afin d’accélérer son développement sur le marché de l’autoconsommation en France, auprès des professionnels et des particuliers. Le Groupe Cap Sud compte aussi poursuivre son développement à l’international. En moins de deux ans, le savoir-faire français s’est exporté au Brésil, à Madagascar et aux Etats-Unis à travers plusieurs projets de centrales solaires en cours de construction et d’installation. Stéphane Gilli, président Directeur Général du Groupe Cap Sud précise : « Dans un marché mondial très dynamique, notre entreprise a besoin de solidifier ses bases en France. La conservation, pour la deuxième fois en douze mois, de plus de 10 MW de centrales solaires raccordées au réseau ENEDIS est une garantie de pérennité pour des constructeurs tels que nous. Je remercie le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes et la BPI de nous avoir accompagné sur cette opération jouant ainsi pleinement leur rôle qui est de permettre aux entreprises françaises de grandir et d’exporter leur savoir-faire à l’international.»

Les EnR, une révolution sociétale

Philippe Toussaint, directeur de la Banque d’affaires et en charge du développement de la filière EnR de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes assure : « Au travers de cette opération, notre établissement bancaire est fier d’accompagner une PME performante, innovante sur les EnR et située sur son territoire (départements de la Drôme, l’Ardèche, l’Isère et une partie du Rhône). Le Crédit Agricole affiche clairement une stratégie d’accompagnement de la transition énergétique sous toutes ses déclinaisons. Depuis plus de dix ans, nos experts EnR s’investissent dans tous l’écosystème EnR et sont reconnus pour leur professionnalisme et leur savoir-faire. Nous sommes capables d’accompagner des projets extrêmement variés, dès leur genèse, et d’être ainsi un acteur majeur de cette révolution sociétale. »

Plus d’infos…