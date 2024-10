100 dirigeants d’entreprises s’engagent pour la réindustrialisation et la décarbonation en Provence

En dix-huit mois, 31 projets d’implantation et de transformation industrielle, près de 20 Mds € d’investissements et la création de plus de 10 000 emplois ont été comptabilisés en Provence. Cette dynamique industrielle inédite portée par 100 chefs d’entreprises, s’est accélérée ces derniers mois avec plusieurs projets supérieurs au milliard d’euros. De quoi faire du territoire le fleuron de la décarbonation et de la production d’énergies renouvelables et bas-carbone en Europe d’ici 2030. Pour que la Provence reste toujours la Provence !

La réalisation de ces projets se heurte à des enjeux nationaux et territoriaux cruciaux qui doivent trouver une réponse dans les prochains mois. Face à l’urgence à agir, 100 dirigeants d’entreprises et organisations professionnelles de premier plan se rassemblent et se mobilisent, aux côtés des pouvoirs publics autour de la démarche “Provence, Fabrique des Possibles”. L’objectif ? Permettre la concrétisation de ces projets en Provence, et ainsi contribuer aux ambitions de la France en matière de réindustrialisation et de décarbonation.

Un engagement collectif de dirigeants inédit en France

“Provence, Fabrique des Possibles” constitue une démarche collective inédite en France par l’ampleur et la diversité des personnalités et des organisations impliquées. Cent dirigeants d’entreprises et d’organisations professionnelles nationales et régionales de premier plan*, acteurs du territoire, se rassemblent à l’appel d’Industries Méditerranée (France Industrie), de l’Union des industries et métiers de la métallurgie Alpes-Méditerranée (UIMM) et du Groupement Maritime et Industriel de Fos et sa Région (GMIF). Ils en appellent à l’Etat et aux collectivités territoriales pour identifier ensemble les solutions permettant de répondre rapidement aux défis nationaux et territoriaux qui se posent à la réussite des 31 projets industriels comptabilisés : approvisionnement électrique, financement de ces projets et des infrastructures nécessaires (foncières, routières, multimodales, logement…), gouvernance harmonieuse et concertée des politiques d’aménagement, recrutement et formation des 10,000 collaborateurs nécessaires à la mise en œuvre de ces projets. “ Ces défis ne pourront être relevés sans une mobilisation et une coopération forte entre tous les acteurs concernés pour transformer en réalité cette révolution économique, sociale et environnementale sans précédent pour le territoire” précise Jean-Michel Diaz, Président du GMIF.

Une révolution industrielle inédite par sa rapidité et son ampleur

L’industrie en Provence, et plus particulièrement dans la zone industrialo- portuaire de Marseille-Fos et du pourtour de l’étang de Berre, s’apprête à vivre une révolution comme aucun autre territoire industriel n’en a vécu en France. Ce centre historique des énergies fossiles, de la chimie, de la pétrochimie, de la métallurgie, de la sidérurgie et de l’aéronautique en France pourrait devenir en à peine 5 ans, le fleuron national et européen des solutions industrielles et des énergies renouvelables et bas-carbone. “ Depuis 18 mois, près de 31 projets industriels et de développement d’infrastructures de plus de 50 millions d’euros chacun sont à l’étude. La dynamique d’investissement s’est accélérée ces derniers mois avec plusieurs projets d’ampleur supérieur au milliard d’euros. Ensemble, ils représentent 20 milliards d’euros d’investissements et la création de plus de 10,000 emplois directs sur la décennie à venir. Leur réalisation est décisive pour assurer la pérennité économique, sociale et environnementale de notre territoire ”, annonce Christine Baze, Présidente d’Industries Méditerranée (France Industrie).

Des enjeux cruciaux pour réussir la décarbonation de l’industrie

Cette accélération de projets se heurte à de nombreuses problématiques territoriales et nationales, qu’il s’agit de relever à très court terme pour permettre à la France d’être au rendez-vous de ses ambitions en matière de décarbonation et de souveraineté énergétique.

● Permettre l’accès à une énergie électrique bas-carbone et fiable pour répondre à la pénurie d’électricité à laquelle est confrontée la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont 60% de la consommation provient de la vallée de Rhône, et répondre à l’augmentation de la demande électrique nécessaire à la décarbonation de l’industrie et des usages d’ici 2030, soit un doublement de la consommation actuelle (en termes de puissance)

● S'assurer de la poursuite du soutien de l'Etat dans le financement de certains de ces projets dans le cadre du programme d'investissement France 2030, et accélérer le financement et la mise en œuvre d'infrastructures estimées à plus de 2 Mds €, notamment en matière de transport (52 M€ restants à financer concernant le contournement Martigues Port-de-Bouc ; entre 600 et 800 M€ concernant la liaison Fos-Salon). L'objectif est d'améliorer la desserte de la zone industrialo-portuaire de Marseille-Fos et du pourtour de l'étang de Berre, aujourd'hui très complexe.

● Déployer les moyens permettant d’attirer et de former 10 000 nouveaux talents nécessaires à la mise en œuvre de ces projets de décarbonation, dans un secteur industriel en très forte tension et qui souffre d’un déficit d’image, notamment auprès des jeunes et des femmes.

● Mettre en place un organe de gouvernance intégrant l'Etat, les collectivités territoriales, les acteurs industriels et économiques, et les acteurs de la société civile, avec des outils administratifs pour agir vite et fort afin de permettre une politique d'aménagement harmonieuse et concertée.

“ Le territoire n’était pas préparé à une dynamique de cette ampleur. Il y a urgence : les douze prochains mois seront décisifs pour être au rendez-vous de ce moment historique. Si ces projets ne se font pas sur le territoire, ils se feront ailleurs en Europe ” alerte Pascal Kuhn, Président de l’UIMM Alpes Méditerranée.