Le groupe breton IEL-Initiatives et Energies Locales engage une campagne de recrutement pour faire face Ã  la demande dâ€™EnR

Pourra-t-on atteindre la neutralité carbone en 2050 ? Oui répond le dernier rapport RTE et ce sera en comptant sur les énergies renouvelables quel que soit les scénarios proposés. Et la demande n’est que croissance face aux enjeux climatiques. Pour répondre aux flux à venir, IEL-Initiatives et Energies Locales crée des emplois !

Les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) engagés par le Ministère de la Transition Ecologique sont de quasiment doubler la production d’énergie provenant de l’éolien terrestre et de quadrupler celle de l’énergie solaire. Sans compter les dernières annonces de nouveaux tarifs d’achat d’électricité photovoltaïque jusqu’à 500 kWc et l’obligation de mettre des panneaux solaires ou de végétaliser les nouvelles constructions de plus de 500 m² à partir de 2023.

130 projets solaires en toiture pour l’an prochain

C’est dans ce contexte que le Groupe IEL, installateur, producteur et mainteneur d’énergies renouvelables implanté dans le grand ouest, engage une campagne de recrutement pour répondre à ces enjeux. « Nous avons mis en service 4 parcs éoliens, 8 centrales solaires au sol et équipé 90 bâtiments en toitures photovoltaïques en 2021 dont la plus grande centrale solaire de Bretagne à Bruz-Pont-Péan (15 MWc) en Ille-et-Vilaine en septembre dernier. », explique Sylvère Labrune, directeur général délégué du groupe. « L’année prochaine ce sont pas moins de 130 projets solaires en toiture que nous allons construire sans compter les nouveaux parcs éoliens et centrales solaires au sol qui seront mis en service. » Pour faire face à cette demande, le groupe IEL – Initiatives et Energies Locales recrute sur ses trois sites : Saint-Brieuc son siège social (Côtes d’Armor), Rennes (Ille-et-Vilaine) et Pont-Saint-Martin près de Nantes (Loire-Atlantique).

Une croissance maîtrisée pour une entreprise locale à taille humaine

Les profils recherchés sont variés tout comme les différents métiers portés par une PME présente dans les énergies renouvelables depuis près de 18 ans. Des profils d’électriciens, de techniciens, de conducteurs de travaux ou encore des chargés d’exploitation et de maintenance pour la partie construction et exploitation ; des chargés de projets et d’études éolien et solaire pour la partie développement ou encore des chargés d’affaires et des assistants commerciaux. Un accroissement des effectifs qui implique un agrandissement des bâtiments du siège à Saint-Brieuc et des nouveaux bureaux pour la filiale Etudes et Installations spécialisée dans les toitures solaires à Pont Saint-Martin en Loire-Atlantique. Avec un chiffre d’affaires prévu pour 2021 de 21 millions d’euros, IEL poursuit sa croissance maîtrisée et entend garder ce qui fait sa spécificité : « une entreprise locale à taille humaine proche des préoccupations des collectivités et de ses clients et qui connait très bien son territoire ».

www.iel-energie.com/offres-demploi/