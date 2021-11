Le projet europÃ©en H2020 Â« SUN HORIZON Â» de pompe Ã  chaleur Ã  lâ€™Ã©nergie solaire sur les rails

BOOSTHEAT, acteur industriel français de l’efficacité énergétique, DUALSUN, premier fabricant français de panneaux solaires hybrides et Ratiotherm, fournisseur de systèmes de chauffage durable et écoresponsable, annoncent l’entrée dans la phase opérationnelle du projet collaboratif SUN HORIZON visant le couplage ENR d’une pompe à chaleur à l’énergie solaire. Un projet collaboratif soutenu par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 (H2020) pour la recherche et l’innovation !

Le projet SUN HORIZON a pour but de démontrer la performance de l’intégration de la technologie de la pompe à chaleur dans un couplage avec énergie solaire (panneaux photovoltaïques et panneaux solaires hybrides) pour des applications de chauffage et de climatisation sur plusieurs sites pilotes en Europe, afin de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre, les factures d’énergie et l’utilisation de combustibles fossiles. Débuté en octobre 2018, ce projet européen regroupe plus d’une vingtaine de partenaires français et européens, dont le CEA (INES) pour la partie recherche et des partenaires technologiques comme BOOSTHEAT, DUALSUN, Ratiotherm, Schneider Electric (en qualité de spécialiste de la gestion d’énergie) et Check Watt (société de services pour la partie interface utilisateur). L’objectif de SUN HORIZON repose sur trois piliers principaux :

• Conception, ingénierie et fabrication optimisées des technologies SUN HORIZON ;

• Surveillance intelligente des systèmes de chauffage et de climatisation ;

• Gestion et démonstration basées sur des indicateurs clés de performance.

Deux premières installations pour des maisons individuelles en Lettonie

Fin octobre 2021, BOOSTHEAT, DUALSUN et Ratiotherm ont procédé aux premières installations de couplage d’une pompe à chaleur avec un système d’énergie solaire par panneaux photovoltaïques et solaires hybrides en Lettonie (à Riga) dans deux maisons individuelles. Ce pays a un taux de pénétration du réseau de gaz le plus élevée en Europe et déploie un grand nombre de pompes à chaleur sur son territoire. Les données collectées pourront s’avérer riches en enseignement du fait de la dureté des hivers. Concrètement, la pompe à chaleur installée par BOOSTHEAT va assurer le chauffage des locaux et l’eau chaude sanitaire des deux maisons individuelles. Les panneaux solaires de DUALSUN viendront en appoint pour couvrir le plus de chaleur possible et pour produire de l’électricité pour le chauffage et pour les appareils domestiques. Si la production d’électricité est excédentaire elle sera alors fournie au réseau.

8 sites de démonstration en Europe

La phase de démonstration durera jusqu’à fin 2023 afin d’enregistrer le plus de données possibles. Une plateforme de surveillance basée sur le Cloud sera réalisée dans le cadre du projet par CW & IES. Elle servira de base de recueil de données de performance pour le développement d’algorithmes et d’outils optimisés, orientés notamment sur des indicateurs de performance clés (KPI), pour prévenir la maintenance, optimiser la gestion en vue de maximiser l’exploitation solaire et fournir au fabricant des données pour la conception de nouvelles installations. SUN HORIZON prévoit au total 8 sites de démonstration en Europe sur une multiplicité d’applications (maisons individuelles, appartements, petit collectif, piscine et centre sportif).