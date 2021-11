EnR : Lendopolis dépasse la barre symbolique des 50 millions d’euros collectés à l’échelle locale

Lendopolis, plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables et filiale de La Banque Postale, vient de franchir le cap des 50 millions investis dans ses collectes locales. De quoi afficher un résultat probant : 60 000 tonnes de CO2 non rejetées !

La plateforme, appartenant au groupe KissKissBankBank&Co, et filiale à 100% de La Banque Postale, s’affirme comme l’un des principaux acteurs français du financement participatif des énergies renouvelables. Avec le financement des projets locaux, Lendopolis a permis d’éviter le rejet de 60 000 tonnes de CO2 et la production de plus de 1 300 000 kWh.

Une plateforme aujourd’hui pleinement dévouée aux énergies renouvelables

“Au travers de ces 50 millions d’euros collectés localement, mais surtout de ces nombreuses opérations supérieures à 1 million d’euros, Lendopolis démontre sa capacité à accompagner les développeurs sur des projets de plus en plus conséquents, tout en répondant à une demande d’investissement de proximité de la part des épargnants. ” Aurélien Gouraud, Directeur des Opérations et du Développement chez Lendopolis. Depuis 2017, Lendopolis se concentre sur un sujet sociétal majeur et souhaite proposer aux français des investissements à impact. Après avoir agi dans le secteur des TPE/PME ainsi que dans l’immobilier, la plateforme est aujourd’hui pleinement dévouée aux énergies renouvelables. Dans un contexte d’urgence écologique et dans un contexte financier versatile, Lendopolis est une véritable alternative pour les français souhaitant diversifier leur épargne et avoir une meilleure traçabilité de leurs investissements. L’empreinte carbone de l’épargne est souvent mésestimée voire inconnue du grand public. Un rapport de l’OXFAM montre ainsi que les émissions de CO2 d’un particulier seraient doublées, si l’épargne était prise en compte.

Le financement participatif vient répondre à une intention importante des investisseurs de mobiliser leur épargne dans des projets sensés et responsables. En effet, selon une enquête de Global Impact Investing Network, l’investissement à impact a fortement évolué en France et à l’international, représentant en 2020 715 milliards de dollars contre 502 milliards en 2019. Sensible à cette volonté, Lendopolis offre la possibilité de financer la construction de centrales solaires ou de parcs éoliens, notamment à travers des projets locaux.

70% des français favorables aux énergies vertes

Conformément à la Commission de Régulation de l’Énergie (la CRE), la plateforme propose en majorité des projets réservés aux particuliers qui résident sur les territoires d’implantation des projets. Le montant collecté à l’échelle locale montre ainsi l’intérêt conséquent qu’ont les riverains à s’engager localement et à voir l’impact positif de leurs investissements dans la transition énergétique. Sur Lendopolis, les projets proposés ont déjà atteint près de l’ensemble des départements français, impliquant ainsi une majorité des citoyens français sur la question de la transition écologique. Aujourd’hui, selon un sondage Ipsos, l’environnement est à 52% la préoccupation principale des français. Lendopolis croit fermement à l’intelligence collective dans la gestion des affaires économiques et sociales.

Une communauté active de plus de 40 000 membres

Cette réussite serait impossible sans les différents partenaires de Lendopolis. Depuis 2017, Lendopolis et La Banque Postale, partageant des valeurs communes fortes, mettent tout en œuvre pour impliquer les français dans la transition énergétique. L’étroite collaboration avec les développeurs d’énergies permet à la plateforme d’être légitime et de proposer des projets concrets, transparents et sécurisés. Enfin, Lendopolis remercie bien évidemment sa communauté active de plus de 40 000 membres. Séduits par le financement de projets responsables, les investisseurs sont la pierre angulaire de l’activité de la plateforme, et leur appétence permet à Lendopolis de se fixer des objectifs encore plus grands.

Plus de 110 millions d’euros collectés sur Lendopolis

Fort de ses 50 millions d’euros déjà collectés localement, Lendopolis ambitionne de continuer sa croissance et son impact auprès des citoyens, comme en témoignent les 10 millions d’euros de collectes locales proposées actuellement. Ces projets s’additionnent aux projets nationaux régulièrement proposés. À l’heure actuelle, la plateforme a collecté plus de 110 millions d’euros au global. Les besoins de la transition énergétique sont conséquents et le financement participatif est aujourd’hui un acteur clé et une solution efficace. Par ce biais, Lendopolis promet aux français d’être alignés à leurs convictions personnelles tout en faisant fructifier leur épargne.