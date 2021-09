Le Groupe BPCE devient partenaire principal dâ€™Energy Observer

Le Groupe BPCE devient aujourd’hui partenaire principal d’Energy Observer, premier navire hydrogène autonome et à la fois plaidoyer et laboratoire de la transition écologique. Avec ce partenariat le Groupe BPCE apporte son soutien à un projet visant à développer les solutions technologiques autour de l’hydrogène et contribue au déploiement d’outils de financement adaptés aux nouvelles technologies et aux énergies vertes.

Le Groupe BPCE a mis la lutte contre le dérèglement climatique au cœur de son plan stratégique à horizon 2024. Le partenariat avec Energy Observer s’inscrit donc logiquement dans cette ambition d’être un acteur majeur de la transition énergétique. Energy Observer est un laboratoire de la transition écologique conçu pour repousser les limites des technologies zéro émissions. Hydrogène, solaire, éolien, hydrolien, toutes les solutions y sont expérimentées, testées et optimisées pour faire des énergies propres une réalité concrète et accessible à tous.

« C’est financer les énergies renouvelables »

Au-delà de soutenir le projet global d’Energy Observer, ce partenariat permettra notamment de proposer des outils de financement adaptés. Il apportera ainsi un élan au développement de la technologie hydrogène, nécessaire à la décarbonisation industrielle et à l’essor des énergies renouvelables. Cette alliance est également en parfaite adéquation avec l’objectif du Groupe BPCE d’accompagner ses clients dans leurs propres enjeux de transition. « Agir contre le dérèglement climatique pour un groupe bancaire, c’est s’engager à verdir son bilan, c’est financer les énergies renouvelables, c’est encourager la rénovation énergétique des bâtiments, c’est repenser la mobilité… mais c’est surtout participer à la transition environnementale de l’économie tout entière. Le Groupe BPCE se mobilise à travers ce partenariat avec Energy Observer qui s’inscrit parfaitement dans cette dynamique », souligne Valérie Derambure, directrice RSE du Groupe BPCE.

La question du financement est clé pour accélérer la transition énergétique

« Ce partenariat est pour nous une évidence, tant nous avons à construire avec le Groupe BPCE. Au tout début du projet la Banque Populaire Grand Ouest était déjà à nos côtés. Elle nous a permis de financer la construction du navire laboratoire à une époque où l’hydrogène était encore une technologie de rupture. Cette confiance de départ a créé avec le Groupe BPCE une relation toute particulière dont nous sommes très heureux qu’elle se voie renforcée aujourd’hui. Ce partenariat est d’autant plus porteur de sens et de valeurs qu’après plus de 40 000 milles nautiques parcourus par le navire et le lancement d’une branche industrielle (EODev) proposant des solutions énergétiques hydrogène durables, il est évident que la question du financement est clé pour accélérer la transition énergétique. On ne finance pas un groupe électro-Hydrogène ou un électrolyseur comme un équipement diesel, tout est nouveau : la durée de vie des équipements et la flexibilité à l’usage » indique Victorien Erussard, Président, capitaine et fondateur d’Energy Observer.

Un contexte d’urgence climatique absolu

Il poursuit : « La question de la sensibilisation, de l’acculturation et de la formation aux enjeux de la filière hydrogène des partenaires de projets industriels en territoires est tout aussi décisive. Elle est au cœur d’Energy Observer Foundation et de ce partenariat. Le Groupe BPCE possède une expérience unique dans les innovations vertes et entend devenir un expert du financement des technologies hydrogène, que cela soit dans la mobilité ou le stationnaire, auprès des entreprises, des particuliers ou des collectivités. Ensemble, dans un contexte d’urgence climatique absolu qui nous oblige et nous engage, nous sommes certains d’accélérer de façon concrète et opérationnelle de nombreux projets, et d’accroître notre impact ».