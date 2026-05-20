Dijon accueille le 4 juin prochain Â« Les OdyssÃ©es de l’AgrivoltaÃ¯sme en Bourgogne-Franche-ComtÃ© Â»

Les OdyssÃ©es de lâ€™AgrivoltaÃ¯sme en RÃ©gion Bourgogne-Franche-ComtÃ©, organisÃ©es par AgrOnov et ses partenaires, sâ€™inscrivent dans une dÃ©marche de structuration et de professionnalisation de la filiÃ¨re agrivoltaÃ¯que. Ces rencontres visent Ã rÃ©unir lâ€™ensemble des parties prenantes afin de favoriser un dialogue opÃ©rationnel fondÃ© sur des donnÃ©es objectives.

Les Ã©ditions prÃ©cÃ©dentes ont permis de capitaliser sur les retours dâ€™expÃ©rience et de clarifier les conditions de rÃ©ussite des projets agrivoltaÃ¯ques, en abordant les enjeux techniques, rÃ©glementaires et Ã©conomiques. Elles ont Ã©galement mis en Ã©vidence la nÃ©cessitÃ© de renforcer la montÃ©e en compÃ©tences des acteurs et de produire des recommandations opÃ©rationnelles en vue dâ€™un dÃ©veloppement territorial Ã©quilibrÃ©.

Dans un contexte oÃ¹ lâ€™agrivoltaÃ¯sme peut constituer un levier de rÃ©silience des exploitations et de transition Ã©nergÃ©tique, lâ€™Ã©vÃ©nement vise Ã concilier innovation et maÃ®trise des impacts. Lâ€™approche privilÃ©giÃ©e repose sur lâ€™articulation entre expertise scientifique, retours de terrain et gouvernance concertÃ©e, afin de sÃ©curiser les projets et dâ€™en maximiser les bÃ©nÃ©fices pour les territoires. La troisiÃ¨me Ã©dition, prÃ©vue le 4 juin 2026, sâ€™inscrit dans cette dynamique de maturation. Elle ambitionne de consolider les acquis, dâ€™approfondir les connaissances autour des problÃ©matiques actuelles, afin de structurer une filiÃ¨re agrivoltaÃ¯que responsable, durable et crÃ©atrice de valeur.

Pourquoi Les OdyssÃ©es de lâ€™AgrivoltaÃ¯sme en Bourgogne-Franche-ComtÃ©Â ?

Permettre aux acteurs de la filiÃ¨re rÃ©gionale de monter en connaissance sur lâ€™agrivoltaÃ¯sme et de co-produire des recommandations opÃ©rationnelles pour un dÃ©veloppement territorial Ã©quilibrÃ©.

Proposer un lieu de dÃ©bat et dâ€™Ã©changes pour permettre aux territoires dâ€™exprimer leurs positions et ainsi faciliter les Ã©changes entre services instructeurs et Ã©nergÃ©ticiens.