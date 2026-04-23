Evole énergies accélère sa transition énergétique avec l’acquisition d’ECE Photovoltaïque

Le groupe Evole énergies, acteur indépendant dans la distribution et les services énergétiques, annonce l’acquisition de la société ECE Photovoltaïque, spécialiste reconnu des solutions solaires clés en main. Finalisée le 1er avril dernier, cette opération stratégique marque une nouvelle étape dans le développement du groupe et renforce significativement son positionnement dans les énergies renouvelables. Autour d’une expertise solaire reconnue !

Fondée en 2004 par Philippe Soret, ECE Photovoltaïque s’est imposée en plus de 20 ans comme un expert du photovoltaïque. Dès 2008, elle devient l’une des premières entreprises certifiées en France sur cette technologie. L’entreprise se distingue par une approche globale allant de l’étude à l’installation, jusqu’au suivi et à l’optimisation des performances. Forte d’une équipe de 25 collaborateurs, ECE Photovoltaïque accompagne les particuliers, les professionnels et les exploitants agricoles dans leurs projets de production d’énergie solaire.

Une complémentarité évidente

Avec cette acquisition, Evole énergies enrichit son offre et propose désormais une réponse complète aux enjeux énergétiques de ses clients :

fourniture d’énergies traditionnelles

solutions de rénovation énergétique

production d’énergie solaire via sa filiale dédiée

Cette complémentarité permet au groupe de renforcer sa promesse d’accompagner durablement ses clients vers plus de performance et d’indépendance énergétique.

Une transformation structurante du modèle solaire

L’intégration d’ECE Photovoltaïque marque un changement d’échelle pour le groupe, qui structure désormais une offre intégrée allant de la fourniture d’énergie à la production locale d’électricité solaire, notamment via le développement des Power Purchase Agreements (PPA). Dans ce cadre, ECE Photovoltaïque devient le centre de compétence opérationnel du solaire au sein d’Evole énergies. L’ensemble des fonctions clés (bureaux d’études, supports techniques, achats et gestion administrative) est désormais centralisé à Mulhouse, afin de structurer et de déployer l’activité photovoltaïque à l’échelle nationale. Le groupe lance également ECE École, un centre de formation destiné à transmettre aux collaborateurs le savoir-faire historique développé par Philippe Soret et ses équipes depuis plus de 20 ans. Cette initiative vise à harmoniser les pratiques et garantir un haut niveau d’exigence technique sur l’ensemble du territoire. ECE joue ainsi un rôle central dans l’industrialisation et la structuration du modèle solaire du groupe. “Ce rapprochement avec Evole énergies s’est imposé comme une évidence stratégique et humaine. Nous partageons la même vision du développement des énergies renouvelables et de leur rôle dans la transition énergétique. Cette acquisition permet à ECE de changer d’échelle tout en restant fidèle à son ADN : l’exigence technique, la proximité terrain et la qualité de services.” commente Philippe Soret.

Encadré

Une ambition claire : accélérer le développement du solaire

Dans un contexte de transformation profonde du marché énergétique, marqué par la hausse durable des coûts de l’énergie et l’accélération de l’électrification des usages, Evole énergies entend s’imposer comme un acteur de référence du solaire décentralisé. En intégrant ECE Photovoltaïque, évole énergies affirme ainsi sa volonté de développer fortement son activité dans les énergies renouvelables, proposer des solutions toujours plus performantes et intégrées et répondre aux enjeux économies et environnementaux actuels. Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de croissance externe ciblée, visant à intégrer des acteurs photovoltaïques déjà établis afin de dupliquer et déployer le modèle ECE sur l’ensemble du territoire.