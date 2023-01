BoucL Energie et Enedis Alpes nouent un partenariat pour dÃ©velopper les grands projets dâ€™autoconsommation collective

Pour répondre à la demande croissante d’énergie décarbonée et locale, BoucL Energie et Enedis Alpes ont signé leur première convention partenariale le 26 janvier dernier lors des Rencontres du Réseau Tenerrdis à Saint-Ismier (38). Ce partenariat a pour objectif le développement de grands projets d’autoconsommation collective sur ce territoire pionnier en matière d’innovation et de transition énergétique. De quoi optimiser le maillage des territoires avec l’énergie solaire !

Ce partenariat est le fruit des engagements des deux parties dans la recherche et l’innovation au service de la transition énergétique. Il a été initié à l’occasion d’un projet de recherche partenariale (Institut Carnot Energie du Futur, le CSTB, Grenoble INP et Grenoble Alpes Métropole) sur le développement de communautés territoriales d’énergie partagée.

Faciliter le déploiement massif de l’autoconsommation en Auvergne-Rhône-Alpes

L’ambition de BoucL Energie est à la fois de répondre à la demande pour une énergie décarbonée, décentralisée, moins chère grâce à des projets de grande ampleur, mais aussi de construire la ville de demain sur la ville d’aujourd’hui, en solarisant des surfaces déjà anthropisées. Dans le cadre de son projet industriel et humain, Enedis développe de nouvelles activités au service de la transition écologique, notamment pour permettre à des groupes de consommateurs et de producteurs de s’associer autour de projets communs de production d’électricité renouvelable et locale. Les partenaires partagent la conviction que l’autoconsommation collective peut répondre à une attente forte en matière de transition énergétique et ainsi constituer un élément d’évolution du mix énergétique territorial. Enedis répond présente face à ce véritable défi industriel, technologique, écologique, humain et financier qui nécessite une mobilisation générale et immédiate de l’ensemble des acteurs de la filière électrique, bien sûr d’Enedis, mais aussi AODE (autorités organisatrices de la distribution d’électricité) et entreprises prestataires et partenaires dans les territoires.

« L’autoconsommation collective est un des leviers clefs pour accélérer les EnR »

Enedis continue ainsi de développer le réseau public de distribution d’électricité, véritable colonne vertébrale de la transition écologique, pour accueillir de plus en plus d’énergies renouvelables en France. André May, président de BoucL Energie, et Chris Merel, Directeur Territorial Isère d’Enedis Alpes saluent cette décision commune de travailler ensemble au déploiement massif de l’autoconsommation collective dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec de premiers projets à Sassenage/St-Egrève, Chambéry et Annecy. « Le partenariat entre Enedis et Everwatt est un exemple concret de la team France Électrique

d’Enedis. Accompagner nos clients, connecter producteurs et consommateurs au réseau électrique ou encore faciliter l’autoconsommation collective, c’est un pas de plus dans la transition écologique. Nous sommes fiers de signer cette convention avec Everwatt, pour les accompagner dans le développement de leur projet d’autoconsommation collective. » explique Chris Merel, Directeur

Territorial Isère d’Enedis Alpes. « L’autoconsommation collective est un des leviers clefs pour accélérer les EnR et la transition énergétique au cœur des territoires, en permettant de produire et partager localement une énergie bas carbone, créant ainsi des écosystèmes énergétiques plus résilients. Ce partenariat entre EverWatt et Enedis, deux adhérents de Tenerrdis, va faciliter et stimuler le développement d’autres boucles locales d’énergie comme de celle de la zone d’activités de Saint-Martin-d’Hères qui est un vrai succès. C’est une très bonne nouvelle pour notre région, qui a tous les atouts pour aller vite et loin sur le sujet ! » souligne Séverine Jouanneau, Déléguée Générale Tenerrdis.