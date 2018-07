Urban Solar Energy : l'autoconsommation collective 100% privÃ©e, en milieu urbain avec APsystems

Urban Solar Energy réalise un démonstrateur de production solaire mutualisée couvrant jusqu’ à 30% des besoins énergétiques d’un immeuble occupé par 8 professionnels, au cœur de Lyon Métropole. Il s’agit d’une opération d’autoconsommation collective à financement privé. Sur le plan technique, l’YC1000 d’APsystems a été plébiscité pour cette installation pilote. Plus de détails !

Contrairement à l’Allemagne, qui compte selon une étude récente du cabinet PWC de Mars 2018, plus d’un demi-million d’auto-consommateurs solaires pour une puissance totale installée de 43 GW, la France peine à s’emparer du sujet dans les faits et compte seulement 20 000 auto-consommateurs solaires. Quant aux opérations d’autoconsommation collectives, elles sont encore très embryonnaires sur notre territoire national, nécessitant systématiquement le soutien des pouvoirs publics faute d’avoir suffisamment attirées l’initiative privée.

Un service clef en main

Urban Solar energy est un de ces pionniers au modèle d’affaires innovant et convaincu par le bienfondé écologique mais également économique d’une telle opération. Ainsi, expérimentant un cadre règlementaire tout à fait nouveau, ce jeune fournisseur d’énergie verte basé à Lyon, propose au-delà d’un abonnement à la fourniture d’énergie issue de sources renouvelables, un service clef en main comprenant l’étude et le dimensionnement de la centrale ainsi que son installation jusqu’au raccordement Enedis. Urban Solar energy se constitue alors Personne Morale Organisatrice (PMO) et coordonne les différents acteurs du projet : Syndic de copropriété, copropriétaires, gestionnaire de réseau (Enedis) d’un point de vue administratif, mais aussi d’un point de vue technique en apportant les innovations nécessaires à l’optimisation des consommations du bâtiment.

La solution micro-onduleur

Afin de maximiser la rentabilité d’une telle opération au cœur de la ville tout en assurant une sécurité totale au niveau du bâtiment et des personnes travaillant dans l’immeuble, Urban Solar energy s’est naturellement tournée vers la solution Micro-onduleur. Connectant 4 modules PV de 300Wc, l’installation de 20kWc utilise la solution native triphasée YC1000 d’APsystems, comprenant les accessoires et câbles triphasés, permettant une mise en œuvre simple, efficace et rapide. La technologie avancée de cette solution tout AC garantit également une exploitation et une maintenance de moindre coût comparée à un onduleur de branche, tout en permettant une supervision en ligne de la production au niveau de chaque panneau via le portail de monitoring EMA d’APsystems. Une garantie produit de 20 ans qui laisse de nombreuses perspectives à l’avenir, quant à l’évolution des usages et des consommations des huit professionnels impliqués dans l’opération.

Un partenariat réactif

« L’innovation et la haute technologie font parties intégrantes de l’ADN d’Urban Solar energy ». a déclaré Cyril Morin, co-fondateur d’Urban Solar energy « Avec APsystems, nous avons rencontré un partenaire réactif, partageant les mêmes valeurs et offrant, à l’instar de l’YC1000, une gamme de micro-onduleurs de qualité, dotée de fonctionnalités uniques sur le marché ». Yannick Ducerf, également co-fondateur d’Urban Solar energy, d’ajouter « Ce projet a pour vocation d’agir en tant que démonstrateur des potentialités ouvertes par l’autoconsommation collective. Il s’agit, bien sûr de réduire la facture énergétique pour les usagers grâce notamment au pilotage intelligent de la production solaire. Mais également, à plus grande échelle, grâce à des dispositifs de mesures que nous mettons actuellement en place, d’explorer certains modèles économiques liés à la gouvernance de la donnée énergétique où la production devenue décentralisée, est détenue par tous ».

Encadré

Quid d’Urban Solar energy ?

Urban Solar Energy est un fournisseur d’énergie 100% renouvelable et local. L’entreprise développe des centrales photovoltaïques en milieu urbain, qui permettent grâce à un procédé de batterie virtuelle, d’auto-consommer à 100%.

Plus d’infos…