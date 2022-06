Face Ã  la crise Ã©nergÃ©tique, Enerplan organise la 9Ã¨me Edition des Etats GÃ©nÃ©raux de la Chaleur Solaire

Enerplan, avec le soutien de l’ADEME, de la Région Occitanie et de ses partenaires, organise la 9ème édition des Etats Généraux de la Chaleur Solaire, le 16 juin 2022 à l’espace Capdeville à Montpellier. De quoi booster la filière solaire thermique en ces temps de tension dans le secteur planétaire de l’énergie !

En réponse à la crise énergétique renforcée par la sortie accélérée du gaz et pétrole russe, la Commission européenne a dévoilé le 18 mai dernier son plan REPowerEU. Il porte sur la stratégie solaire européenne, où le solaire thermique est inclus au côté du photovoltaïque, pour faire face à l’immense défi qui est devant nous.

Le marché métropolitain de capteur solaire thermique en croissance de 70% en 2021

La France a la chance de bénéficier d’un cadre de soutien public qui couvre tous les segments d’usage de la chaleur solaire, du résidentiel à l’industriel en passant par l’agriculture et le tertiaire. A l’heure où la flambée des factures d’énergie ravive l’intérêt des consommateurs pour des solutions alternatives, le marché métropolitain de capteur solaire thermique a été en croissance de 70% en 2021, avec l’installation de 55 MWth de nouvelles capacités de production. Il a été tiré par la mise en œuvre de grandes centrales solaires en complément d’un marché résidentiel dynamique. Le marché du PVT Eau a cru de 176%, avec l’installation de 20 MWth. La tendance sur 2022 est orientée sur la croissance des installations.

Rencontrer et échanger avec les acteurs de la filière

La 9ème édition des Etats Généraux de la Chaleur Solaire va permettre de faire le point sur l’évolution du marché en France et des réglementations au niveau national et européen. Il y sera partagé une vision pour la chaleur solaire à l’horizon 2050 et co-construit une stratégie de filière pour 2030. Les différentes tables rondes donneront la possibilité de se nourrir du partage d’expériences et de s’inspirer des dynamiques au cœur des territoires engagés tout en découvrant les solutions innovantes soutenues par le Fonds Chaleur. Le but est de rencontrer et échanger avec les acteurs de la filière, pour agir aujourd’hui et penser ce que sera demain.

La France contribuera à la dynamique positive

En amont des Etats Généraux de la Chaleur Solaire, il sera organisé en collaboration avec New Heat, une visite gratuite de la centrale solaire thermique de Narbosol, à Narbonne. Cette visite se déroulera de 14h30 à 15h30 le 15 juin prochain. Elle permettra de découvrir l’une des plus grandes installations solaires thermiques alimentant un réseau de chaleur en France. Avec une surface de capteurs de 3200 m², elle livre près de 2300 MWh par an. « L’objectif européen 2025 est d’installer 9 TW de solaire thermique couplée à 60 GWh de stockage. Celui pour 2030 est de tripler la puissance actuellement installée, pour dépasser 110 GW de production de chaleur solaire en Europe. La France tiendra son rang et contribuera à la dynamique positive qui va aller croissant » déclare Olivier Godin, Vice-président en charge du solaire thermique à ENERPLAN.

