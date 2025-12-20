Le groupe ABB finalise lâ€™acquisition de lâ€™activitÃ© Ã©lectronique de puissance de Gamesa Electric

ABB annonce la finalisation de lâ€™acquisition de lâ€™activitÃ© Ã©lectronique de puissance de Gamesa Electric en Espagne auprÃ¨s de Siemens Gamesa, initialement annoncÃ©e le 18 dÃ©cembre 2024. Les modalitÃ©s financiÃ¨res restent confidentielles. Lâ€™activitÃ© a dÃ©clarÃ© un chiffre dâ€™affaires annuel dâ€™environ 145 millions dâ€™euros pour son dernier exercice fiscal, clos le 30 septembre 2025.Â Cette acquisition renforce la position dâ€™ABB dans le domaine de la conversion de lâ€™Ã©nergie renouvelable.

Le portefeuille acquis par ABB comprend des produits de conversion dâ€™Ã©nergie tels que des convertisseurs dâ€™Ã©olienne pour gÃ©nÃ©rateurs Ã induction Ã double alimentation (DFIG), des systÃ¨mes industriels de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS) et des onduleurs solaires de grande envergure. Lâ€™opÃ©ration apporte environ 400 personnes, dont des ressources clÃ©s en Inde, en Chine, aux Ã‰tats-Unis et en Australie, ainsi que deux usines de convertisseurs Ã Madrid et Ã Valence. ABB a Ã©galement conclu un accord de fourniture et de services avec Siemens Gamesa. Cette acquisition augmente la capacitÃ© totale du parc de convertisseurs dâ€™Ã©olienne dâ€™ABB dâ€™environ 46 gigawatts et soutient la stratÃ©gie de croissance rentable de la business area Motion. Avec plus de 45 ans dâ€™expÃ©rience dans le domaine de lâ€™Ã©lectronique de puissance, Gamesa Electric apporte une expertise technique approfondie dans les applications solaires et renouvelables, ainsi que de solides relations avec ses clients.

Â« En combinant la portÃ©e mondiale dâ€™ABB dâ€™une part et le portefeuille et lâ€™expertise de Gamesa Electric de lâ€™autre, lâ€™entreprise se positionne avantageusement pour rÃ©pondre Ã la demande croissante et accÃ©lÃ©rer lâ€™adoption des Ã©nergies renouvelables dans le monde entier Â», dÃ©clare Daniel Gerber, directeur de la Business Line Ã‰nergie renouvelable au sein de la division Motion High Power dâ€™ABB.

Selon lâ€™Agence internationale de lâ€™Ã©nergie2, la production dâ€™Ã©lectricitÃ© issue de sources dâ€™Ã©nergie renouvelables devrait augmenter de 60 %, passant de 9 900 TWh en 2024 Ã 16 200 TWh en 2030. ConcrÃ¨tement, les Ã©nergies renouvelables devraient dÃ©passer le charbon fin 2025 (ou au plus tard Ã la mi-2026, en fonction de la disponibilitÃ© de lâ€™hydroÃ©lectricitÃ©) et devenir la principale source de production dâ€™Ã©lectricitÃ© au niveau mondial. Lâ€™Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que reprÃ©sente Ã elle seule plus de la moitiÃ© de cette augmentation, suivie par lâ€™Ã©nergie Ã©olienne, avec environ 30 %.