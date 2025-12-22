SolisStorage lance son nouveau site web pour dÃ©mocratiser le stockage

SolisStorage lancÃ©Â son nouveau site web dâ€™entreprise le 20 dÃ©cembre dernier. Le nouveau site propose un design moderne et entiÃ¨rement rÃ©actif, optimisÃ© aussi bien pour les utilisateurs mobiles que de bureau, avec une navigation simplifiÃ©e, des temps de chargement rapides, des fonctionnalitÃ©s de recherche avancÃ©es et une section FAQ Ã©largie pour amÃ©liorer lâ€™expÃ©rience utilisateur et lâ€™accessibilitÃ©.

Les visiteurs peuvent explorer les derniers systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie EverCore de SolisStorage pour des applications commerciales et industrielles, incluant des modÃ¨les allant de 100 kWh Ã 261 kWh avec des puissances allant de 50 kW Ã 125 kW. Le site propose des pages produits dÃ©taillÃ©es et un contenu orientÃ© solutions, permettant aux utilisateurs de comprendre les capacitÃ©s du systÃ¨me et dâ€™explorer des options adaptÃ©es pour divers projets commerciaux et industriels.

Â« Le lancement de notre nouveau site web marque une Ã©tape majeure dans nos efforts pour renforcer notre engagement numÃ©rique avec nos clients et partenaires Ã travers le monde Â», a dÃ©clarÃ© Lucy Lu, directrice gÃ©nÃ©rale adjointe de SolisStorage. Â« Le design Ã©lÃ©gant de la plateforme et ses capacitÃ©s amÃ©liorÃ©es soulignent notre engagement Ã fournir des solutions Ã©nergÃ©tiques innovantes soutenues par un service et une accessibilitÃ© supÃ©rieurs. Â»