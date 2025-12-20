1Ã¨re Ã©dition des Rencontres FLEXINERGIE le 10 mars 2026 Ã  Lyon

Le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) organise le 10 mars 2026 Ã Eurexpo Lyon pour la 1Ã¨re Ã©dition des Rencontres FLEXINERGIE intitulÃ©e “FlexibilitÃ© du SystÃ¨me EnergÃ©tiqueÂ : la responsabilitÃ© croissante des renouvelables” qui se tiendra de 13h30 Ã 17h30 lors des salons Expobiogaz et Open Energies. Parmi les sujets abordÃ©s lors de ces rencontresÂ :

Comment capitaliser sur l’abondance d’Ã©lectricitÃ© renouvelable compÃ©titive pour accÃ©lÃ©rer l’Ã©lectrification des usages en FranceÂ ?

Comment combiner flexibilitÃ© de la consommation et flexibilitÃ© de la production pour dynamiser le marchÃ© des contrats de grÃ© Ã grÃ© (CPPA) et l’autoconsommation ?

Comment transformer le Â« foisonnement Â» des diffÃ©rents vecteurs Ã©nergÃ©tiques en leviers de dÃ©carbonation, afin de convertir l’intermittence en opportunitÃ© pour les consommateurs ?

Le dÃ©veloppement de solutions flexibles est la clÃ© pour exploiter pleinement le potentiel des EnR

Les Ã©nergies renouvelables (EnR) se trouvent aujourd’hui Ã un moment charniÃ¨re. Dans un contexte politique et budgÃ©taire tendu, oÃ¹ les objectifs de dÃ©carbonation sont parfois remis en question et alors que la demande d’Ã©lectricitÃ© stagne depuis 2022, les EnR font face Ã des critiques rÃ©currentes, qu’il s’agisse de prises de position publiques ou de remises en cause de leurs modÃ¨les Ã©conomiques. Parmi ces critiques, celles visant les EnR Ã©lectriques – en particulier l’Ã©olien et le solaire – sont les plus frÃ©quentes. JugÃ©es Â« intermittentes Â», elles seraient, selon certains, sources de dÃ©sÃ©quilibre pour le rÃ©seau, produiraient surtout lorsque la consommation est faible et n’apporteraient aucune valeur ajoutÃ©e au systÃ¨me Ã©nergÃ©tique franÃ§ais. Pourtant, le dÃ©veloppement de solutions flexibles est la clÃ© pour exploiter pleinement le potentiel des EnR.

Les producteurs d’EnR doivent continuer Ã innover pour faire Ã©voluer les mÃ©canismes d’intÃ©gration des renouvelables

Ces solutions permettent de rÃ©pondre aux dÃ©fis liÃ©s Ã la gestion de la production, Ã la maÃ®trise des coÃ»ts, Ã la sÃ©curitÃ© d’approvisionnement et Ã la dÃ©carbonation des usages – une Ã©volution qui passera nÃ©cessairement par une hausse de la consommation d’Ã©lectricitÃ© et de chaleur dÃ©carbonÃ©e. Cette transition exige un engagement fort : les producteurs d’EnR doivent continuer Ã innover pour faire Ã©voluer les mÃ©canismes d’intÃ©gration des renouvelables. Cela implique de dÃ©velopper de nouveaux moyens de stockage, de renforcer leur participation aux services systÃ¨mes et aux Ã©quilibres du rÃ©seau, d’imaginer des synergies entre vecteurs Ã©nergÃ©tiques et de promouvoir des usages plus flexibles. Ces efforts visent Ã apporter des solutions concrÃ¨tes aux enjeux techniques tout en affirmant, dans le dÃ©bat public, que la combinaison des EnR et des flexibilitÃ©s constitue le meilleur atout Ã©nergÃ©tique pour la France dans les annÃ©es Ã venir.