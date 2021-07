Dhamma Energy boucle le financement de deux toitures solaires totalisant 4,35 MWc

Dhamma Energy et la Banque Palatine ont mis en place le financement des centrales La Coucourde de 3,05 MWc, dans la Drôme, et Valréas de 1,3 MWc, dans le Vaucluse. La construction des toitures solaires commencera ce mois de juillet 2021 pour une finalisation début 2022. Dhamma Energy exploitera sur le long terme les toitures solaires.

Au total sur ce porjet porté par Dhamma Energy, les centrales vont produire environ 5,7 gigawatt-heures (GWh) par an, ce qui équivaut à la consommation domestique de 1 200 ménages. Les toitures ont obtenu des tarifs d’achat dans le cadre des appels d’offres menés par la Commission de Régulation de l’Energie.

Un investissement citoyen et durable

Ces projets permettent aussi d’impliquer les citoyens locaux sur des enjeux de développement durable à travers le financement participatif. Des campagnes de financement ouvertes aux citoyens des départements de la Drôme et du Vaucluse, ainsi que des départements limitrophes, ont permis de collecter 490 000 euros au total. L’impact durable des projets est également renforcé par le fait que les toitures solaires se situeront sur différentes installations de recyclage, spécifiquement de véhicules accidentés et hors d’usage. Ces projets comprennent aussi la construction de hangars adaptés aux besoins des industriels du recyclage sur lesquels se localisent les centrales photovoltaïques. « Dhamma Energy se réjouit de cette nouvelle collaboration avec la Banque Palatine pour le financement de toitures photovoltaïques en France. Le développement de l’énergie solaire est essentiel pour atteindre les objectifs fixés en matière de transition énergétique et les installations décentralisées rapprochent la production d’électricité verte des points de consommation et augmentent la sensibilisation de la population envers les énergies locales et renouvelables », a déclaré le Directeur général adjoint de Dhamma Energy, Nicolas Fasquelle.

1,5 GWc en développement

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec le groupe Dhamma, développeur d’envergure internationale spécialisé dans les projets solaires. La Banque Palatine continue à mettre son expertise au service du financement des énergies renouvelables », ont déclaré Didier Parpère, directeur du département Offre différenciante, et Florian Sardella, directeur de la Succursale de Montpellier de la Banque Palatine. « Nous sommes très engagés sur le marché français où nous détenons un portefeuille de centrales solaires au sol et sur toiture de 120 MWc en construction et en exploitation et 1,5 GWc en développement », a déclaré le Directeur des Opérations France de Dhamma Energy, Sémir Chahed.